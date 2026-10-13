Công ty Thủy điện Sông Bung lan tỏa phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Quang cảnh buổi xét duyệt sáng kiến đợt 2 năm 2026 tại Công ty Thủy điện Sông Bung. (Ảnh: THANH TÂM)

Ngày 7/9, Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức họp xét duyệt các sáng kiến đợt 2 năm 2026. Ông Nguyễn Thành Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt sáng kiến chủ trì cuộc họp, cùng các thành viên Hội đồng xem xét, đánh giá những giải pháp do các nhóm tác giả đề xuất.

Qua đánh giá, Hội đồng đã công nhận 10 sáng kiến cấp Công ty, đồng thời lựa chọn 3 sáng kiến trình Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) xem xét, công nhận. Kết quả này tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động nghiên cứu, cải tiến và ứng dụng công nghệ của đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh điện năng.

Ông Nguyễn Thành Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt sáng kiến chủ trì cuộc họp xét duyệt các đề tài sáng kiến đợt 2 năm 2026. (Ảnh: THANH TÂM)

Trước đó, tại đợt xét duyệt ngày 6/4/2026, Công ty đã lựa chọn 2 sáng kiến cấp Công ty gồm: “Thiết kế, chế tạo Cụm đai kẹp ống xử lý khẩn cấp rò rỉ nước trong tình trạng không cô lập được ống xả môi trường, Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2” và “Thiết kế, chế tạo thang chuyên dụng phục vụ công tác bảo trì hệ thống Camera AI tại đập tràn Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4”. Đây là những giải pháp xuất phát từ yêu cầu thực tế, hướng đến hỗ trợ xử lý sự cố, nâng cao tính chủ động và tạo thuận lợi trong công tác bảo trì thiết bị.

Ở đợt 2, 10 sáng kiến được công nhận có phạm vi ứng dụng đa dạng, tập trung vào cả kỹ thuật sản xuất và quản trị nội bộ. Trong lĩnh vực kỹ thuật, các giải pháp tiêu biểu gồm vệ sinh, súc rửa nhanh bộ trao đổi nhiệt của hệ thống nước làm mát máy phát điện; thiết kế lại hệ thống điều khiển, cải tiến chu trình pha trộn hóa chất nhằm nâng cao chất lượng xử lý nước thải nhiễm dầu tại Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4; lập trình phần mềm tính toán vận hành cửa van cung đập tràn Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2; tích hợp hệ thống rung đảo vào hệ thống điều khiển DCS nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, vận hành máy phát điện tại Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4.

Các sáng kiến kỹ thuật hướng đến nâng cao hiệu quả vận hành, bảo trì thiết bị và chất lượng xử lý nước thải tại các nhà máy. (Ảnh: VĂN NHÂN-HOÀNG LONG)

Trong công tác quản lý, điều hành, các sáng kiến tập trung khai thác công nghệ số và tự động hóa, gồm xây dựng chatbot AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ công việc theo Quyết định số 100 và thẩm định dự toán mua sắm; ứng dụng AI hỗ trợ lập báo cáo kiểm soát tuân thủ trên Excel; tự động hóa quy trình lập, kiểm soát và gửi thông báo thu nhập cho người lao động; xây dựng cổng hỗ trợ công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêng SCADA phục vụ tiếp nhận, xử lý và thống kê yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật; thiết kế phần mềm phục vụ công tác quản lý hành chính, nghiệp vụ tại Phân xưởng Vận hành.

Sự đa dạng về lĩnh vực cho thấy phong trào sáng kiến không chỉ tập trung vào vận hành, sửa chữa thiết bị mà còn mở rộng đến các quy trình nghiệp vụ, hướng tới phương thức làm việc khoa học, đồng bộ và hiệu quả hơn.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, Hội đồng lựa chọn 3 sáng kiến trình cấp EVNGENCO2 xem xét, gồm: giải pháp vệ sinh, súc rửa nhanh bộ trao đổi nhiệt của hệ thống nước làm mát máy phát điện; xây dựng Chatbot AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ công việc theo Quyết định số 100; giải pháp lập trình phần mềm tính toán vận hành cửa van cung đập tràn Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2.

Đại diện nhóm tác giả bảo vệ đề tài sáng kiến: “Giải pháp lập trình phần mềm tính toán vận hành cửa van cung Đập tràn Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2”. (Ảnh: VĂN NHÂN-HOÀNG LONG)

Việc xét duyệt sáng kiến gắn với yêu cầu thực tiễn, khuyến khích các giải pháp có tính ứng dụng, khả năng nhân rộng và đóng góp thiết thực cho hoạt động của đơn vị. Đặc biệt, đối với các sáng kiến ứng dụng AI, quá trình triển khai cần chú trọng kiểm soát dữ liệu, bảo đảm tính chính xác, an toàn thông tin và tuân thủ quy trình nghiệp vụ.

Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là động lực để mỗi cán bộ, công nhân viên Công ty Thủy điện Sông Bung phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tìm tòi, mạnh dạn đề xuất những cách làm mới từ chính công việc hằng ngày. Mỗi sáng kiến được hoàn thiện và ứng dụng hiệu quả sẽ góp phần nâng cao chất lượng quản lý, vận hành an toàn, tin cậy các nhà máy, đồng thời lan tỏa văn hóa học hỏi, hợp tác và đổi mới sáng tạo trong toàn Công ty.