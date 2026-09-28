Công ty Thủy điện Sông Bung đồng hành cùng học sinh vùng cao

Trong hai ngày 23 và 24/9, Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức trao học bổng và hỗ trợ vở cho học sinh tại 3 trường thuộc các xã miền núi Đà Nẵng, với tổng kinh phí 115 triệu đồng.

Công ty Thủy điện Sông Bung trao học bổng cho học sinh tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng.

Chương trình được triển khai tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng (xã Bến Giằng), Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nam Giang (xã Nam Giang) và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở La Êê (xã La Êê).

Đại diện Công ty Thủy điện Sông Bung trao biểu trưng cho đại diện Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nam Giang.

Tại mỗi trường, Công ty Thủy điện Sông Bung đã trao 20 suất học bổng, tổng trị giá 10 triệu đồng, dành cho học sinh có thành tích học tập trong năm học 2025 - 2026. Cùng với đó, công ty hỗ trợ vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2026 - 2027. Cụ thể, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng được hỗ trợ 5.850 quyển vở, trị giá 35 triệu đồng; Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nam Giang và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở La Êê, mỗi trường được hỗ trợ 4.175 quyển vở, trị giá 25 triệu đồng. Như vậy, toàn chương trình trao 60 suất học bổng trị giá 30 triệu đồng và 14.200 quyển vở trị giá 85 triệu đồng.

Quang cảnh buổi trao học bổng và vở tặng học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nam Giang.

Trao học bổng và vở tặng học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở La Êê.

Chương trình thể hiện trách nhiệm của Công ty Thủy điện Sông Bung đối với cộng đồng nơi các nhà máy đứng chân, góp phần tăng cường gắn kết với nhà trường và địa phương. Mỗi suất học bổng, mỗi quyển vở là một lời động viên, tiếp thêm niềm tin để các em nuôi dưỡng ước mơ, nỗ lực học tập và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.