Công ty Thủy điện Sông Bung 2 hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo xã La Êê

Lãnh đạo xã La Êê trao quà cho gia đình ông A Đih BHiên tại lễ bàn giao nhà. Ảnh: ANH KHOA

Căn nhà được xây dựng kiên cố, quy mô cấp 4 với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Trong đó, Công ty Thủy điện Sông Bung 2 hỗ trợ 60 triệu đồng thông qua kết nối của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; phần kinh phí còn lại do gia đình đối ứng và huy động từ người thân, cộng đồng.

Năm 2026, thông qua kết nối của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Công ty Thủy điện Sông Bung 2 đã hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại các thôn Pa Lan, Đắc Ngol và Pà Ooi (xã La Êê) với tổng kinh phí 180 triệu đồng (60 triệu đồng/căn).