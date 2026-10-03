Công ty Thủy điện Sông Bung 2 hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo xã La Êê
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã La Êê vừa phối hợp Công ty Thủy điện Sông Bung 2 bàn giao nhà ở cho hộ ông A Đih BHiên (thôn Pà Ooi), là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Căn nhà được xây dựng kiên cố, quy mô cấp 4 với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Trong đó, Công ty Thủy điện Sông Bung 2 hỗ trợ 60 triệu đồng thông qua kết nối của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; phần kinh phí còn lại do gia đình đối ứng và huy động từ người thân, cộng đồng.
Năm 2026, thông qua kết nối của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Công ty Thủy điện Sông Bung 2 đã hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại các thôn Pa Lan, Đắc Ngol và Pà Ooi (xã La Êê) với tổng kinh phí 180 triệu đồng (60 triệu đồng/căn).
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/cong-ty-thuy-dien-song-bung-2-ho-tro-nha-o-cho-ho-ngheo-xa-la-ee-3354017.html