Công ty Thủy điện Quảng Trị nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và xây dựng chiến lược ứng dụng AI

Khóa đào tạo được tổ chức tại Hội trường Công ty TĐQT, với sự phối hợp của Công ty Cổ phần Viện Quản lý và Tư vấn VIETSTAR. Trực tiếp giảng dạy là ông Amit Sharma Kumar, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Phát triển kinh doanh toàn cầu của Tech Mahindra - một trong những tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Ấn Độ, thuộc danh sách Fortune India 500. Ông Amit Sharma Kumar có nhiều kinh nghiệm trong thiết lập và quản lý các dự án công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư như trí tuệ nhân tạo, học máy, chuỗi khối, Internet vạn vật, dữ liệu lớn và điện toán đám mây. Ông hiện là thành viên Hội đồng Cố vấn Chương trình Point Carbon Zero thuộc Google và Cơ quan Tiền tệ Singapore.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Công ty TĐQT phát biểu tại khóa đào tạo

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Công ty TĐQT nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng và ngày càng được ứng dụng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực. Đối với doanh nghiệp sản xuất điện, AI mở ra nhiều cơ hội trong quản trị, phân tích dữ liệu, dự báo, quản lý vận hành và bảo trì thiết bị. Tuy nhiên, việc ứng dụng AI phải được thực hiện có định hướng, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của đơn vị.

Giám đốc Công ty đề nghị CBCNV tham gia khóa học nghiêm túc, tích cực trao đổi, tiếp thu kiến thức và liên hệ với công việc chuyên môn; từ đó từng bước hình thành tư duy, kỹ năng và phương pháp sử dụng AI có trách nhiệm, hướng tới nâng cao năng suất lao động, chất lượng quản trị và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Khóa đào tạo tập trung vào ba trụ cột chính gồm chiến lược AI, lãnh đạo AI và quản trị AI. Học viên được tìm hiểu vai trò của người lãnh đạo trong quá trình chuyển đổi dựa trên AI; cách xác định những lĩnh vực mà công nghệ có thể tạo ra giá trị thiết thực; xây dựng sự phối hợp hiệu quả giữa con người và trí tuệ nhân tạo.

Chuyên gia Amit Sharma Kumar truyền đạt các nội dung về chiến lược, lãnh đạo và quản trị AI.

Theo chuyên gia, AI cần được xem là công cụ hỗ trợ con người làm việc nhanh hơn, nâng cao khả năng phân tích và đưa ra quyết định trên cơ sở dữ liệu. Con người vẫn giữ vai trò kiểm tra, đánh giá và chịu trách nhiệm đối với kết quả cuối cùng, đặc biệt trong những lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác, an toàn và tính tuân thủ cao.

Ở nội dung quản trị AI, CBCNV được trao đổi về các nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm; trách nhiệm giải trình và quyền ra quyết định; quản trị dữ liệu, an ninh mạng, sở hữu trí tuệ và rủi ro từ bên thứ ba. Chuyên gia cũng hướng dẫn xác định những trường hợp được phép hoặc không được phép sử dụng AI, trách nhiệm của từng cá nhân và cơ chế kiểm soát trong doanh nghiệp.

Thông qua phân tích các tình huống thực tế, khóa học giới thiệu những khả năng ứng dụng AI trong ngành thủy điện, nhất là phân tích dữ liệu vận hành, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường của tua-bin, máy phát và các thiết bị quan trọng; hỗ trợ bảo trì dự báo, tối ưu hóa kế hoạch bảo dưỡng, nâng cao độ tin cậy của thiết bị và khả năng sẵn sàng phát điện.

CBCNV Công ty trao đổi, phân tích tình huống ứng dụng AI trong quản lý vận hành và bảo trì thiết bị thủy điện.

CBCNV cũng thảo luận, nhận diện những trường hợp ứng dụng AI có giá trị và tính khả thi đối với Công ty TĐQT. Lộ trình ứng dụng được định hướng theo nguyên tắc lựa chọn đúng nhu cầu, chuẩn bị đồng bộ nền tảng dữ liệu, nhân lực và cơ chế quản trị; triển khai thí điểm, đánh giá kết quả trước khi xem xét mở rộng quy mô.

Trao chứng chỉ cho CBCNV hoàn thành khóa học

Kết thúc chương trình, CBCNV hoàn thành khóa học được trao chứng chỉ đào tạo. Đây không chỉ là sự ghi nhận quá trình học tập nghiêm túc mà còn tạo nền tảng để mỗi cá nhân tiếp tục nghiên cứu, vận dụng kiến thức vào thực tiễn công việc.

Khóa đào tạo là hoạt động thiết thực trong Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năm 2026, thể hiện sự chủ động của Công ty TĐQT trong thực hiện chuyển đổi số và tiếp cận công nghệ mới. Những kiến thức được trang bị tại khóa học là cơ sở để CBCNV nghiên cứu, vận dụng phù hợp vào công việc, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng quản trị và bảo đảm vận hành các công trình, nhà máy điện an toàn, tin cậy, hiệu quả.