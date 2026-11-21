Tại công trường Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1, cùng với hoạt động thi công, lắp đặt thiết bị, công tác chuẩn bị tiếp nhận vận hành đang được Công ty TĐQT triển khai đồng thời. Lực lượng vận hành thường xuyên bám sát hiện trường để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và đặc điểm kỹ thuật của hệ thống thiết bị; kết hợp nghiên cứu tài liệu với thực tế công trình, từng bước làm chủ công nghệ trước khi nhà máy được bàn giao.

Tua-bin gió của Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1 giữa vùng đồi núi xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.

Dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1 do Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) làm chủ đầu tư, được xây dựng tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị, có công suất 30 MW, gồm 6 tua-bin. Theo thông tin công bố của chủ đầu tư, sản lượng điện bình quân dự kiến đạt khoảng 88,55 triệu kWh/năm. Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ bổ sung nguồn điện tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đa dạng hóa nguồn cung và thúc đẩy phát triển năng lượng xanh tại địa phương.

Được giao nhiệm vụ tiếp quản, quản lý vận hành nhà máy, Công ty TĐQT xác định chuẩn bị nhân lực là một trong những phần việc trọng tâm. Từ tháng 4/2026, Công ty đã triển khai đào tạo lực lượng vận hành với các nội dung về hệ thống điện, thiết bị tua-bin gió, bảo vệ rơ-le, tự động hóa, hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu SCADA; đồng thời chú trọng kiến thức an toàn, thao tác và xử lý sự cố.

Cận cảnh cụm cánh và thân máy của một tua-bin gió tại dự án Hướng Phùng 1.

Đến nay, lực lượng được đào tạo chức danh Trưởng ca Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1 đã hoàn thành chương trình đào tạo, sát hạch và được Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung (CSO) cấp chứng chỉ Trưởng ca, sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ vận hành nhà máy. Kết quả này là bước chuẩn bị quan trọng để đội ngũ cán bộ, công nhân của Công ty mở rộng năng lực từ vận hành thủy điện sang quản lý, vận hành thêm loại hình năng lượng tái tạo.

Song song với chuẩn bị con người, Công ty tổ chức rà soát, biên soạn và hiệu chỉnh các quy trình kỹ thuật. Theo báo cáo của Phân xưởng Vận hành, Tổ vận hành Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1 đã hoàn thành biên soạn, rà soát, hiệu chỉnh quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống, thiết bị, trình thẩm định, phê duyệt; đồng thời thực hiện dịch thuật tài liệu kỹ thuật chuyên ngành. Các quy trình tiếp tục được cập nhật theo tài liệu chính thức và thực tế công trình, phục vụ huấn luyện và chuẩn bị vận hành.

Tiếp tục thi công lắp đặt cánh tua-bin tại công trường Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1.

Trong tháng 11/2026, EVNGENCO2 yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực, phối hợp tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn thành lắp đặt, thí nghiệm, nghiệm thu, chạy thử và đưa 4 tua-bin vào vận hành thương mại giai đoạn 1. Bám sát tiến độ dự án, Công ty TĐQT tiếp tục phối hợp tiếp nhận hồ sơ kỹ thuật, rà soát công cụ, dụng cụ phục vụ vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực theo nhiệm vụ được giao.

Từ chuẩn bị đội ngũ đến hoàn thiện các điều kiện tiếp nhận nhà máy, những phần việc tại Điện gió Hướng Phùng 1 cho thấy chuyển đổi xanh đang được cụ thể hóa trong hoạt động của Công ty. Sự chủ động tiếp cận công nghệ, chuẩn bị năng lực quản lý và vận hành nguồn điện gió là cơ sở để Công ty cùng EVNGENCO2 khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo, gắn nhiệm vụ cung ứng điện với yêu cầu an toàn và bảo vệ môi trường.