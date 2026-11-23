Ông Nguyễn Quang Đàm, Phó Giám đốc Công ty (người mặc áo sơ mi trắng ở giữa) cùng đại diện lãnh đạo địa phương bàn giao nhà cho bà Ka Lia

Trong đó, công ty hỗ trợ 200 triệu đồng xây dựng nhà cho gia đình bà Ka Lia và ông Thổ Nghĩa, cùng ở thôn Lộc Lâm 1. 2 căn nhà được triển khai từ quý III/2026, sau gần 4 tháng thi công đã cơ bản hoàn thành, giúp các gia đình có nơi ở ổn định, khang trang hơn.

Các đồng chí Mai Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã ( người thứ 2, từ trái qua) và Hoàng Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Lâm 4 (người thứ 3, từ trái qua) tại lễ trao nhà cho các hộ dân

Đây là những hộ có hoàn cảnh khó khăn được chính quyền địa phương phối hợp với doanh nghiệp rà soát, lựa chọn hỗ trợ. Niềm vui có nhà mới cũng tạo thêm điều kiện để các gia đình ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Thăm ngôi nhà vừa mới được xây xong và bàn giao cho bà Ka Lia

Từ năm 2024 đến nay, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà tình thương tại địa bàn xã Bảo Lâm 4 hiện nay và xã Lộc Lâm trước đây. Trong đó, năm 2024 xây dựng 5 căn nhà và năm 2026 xây dựng 2 căn nhà. Ngoài ra, đơn vị còn duy trì hoạt động trao quà tết cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại diện xã Bảo Lâm 4 và Công ty Thủy điện Đồng Nai trao nhà cho hộ ông Thổ Nghĩa

Dịp này, công ty cũng trao tặng Trạm Y tế xã Bảo Lâm 4 các trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh, với kinh phí 40 triệu đồng. Các thiết bị gồm máy phun ULV phòng, chống dịch bệnh; 2 bộ bình oxi phục vụ cấp cứu; ghế băng inox và máy tính bàn phục vụ công tác chuyên môn.

Ông Njan Châu, Phó Giám đốc phụ trách Trạm Y tế xã Bảo Lâm 4 với niềm vui khi được hỗ trợ máy tính và các trang thiết bị y tế cho đơn vị

Công ty Thủy điện Đồng Nai trao thiết bị y tế tại Trạm Y tế xã Bảo Lâm 4

Phát biểu tại buổi bàn giao, ông Nguyễn Quang Đàm, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai cho biết, bên cạnh nhiệm vụ quản lý, vận hành an toàn Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4, đơn vị luôn quan tâm phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, góp phần cải thiện đời sống người dân tại địa bàn nơi doanh nghiệp hoạt động.

Hiện 2 nhà máy đóng góp cho hệ thống điện quốc gia trung bình khoảng 1,7 tỷ kWh mỗi năm, đồng thời nộp ngân sách tỉnh Lâm Đồng bình quân 360 tỷ đồng/năm.

Ông Nguyễn Quang Đàm, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai phát biểu tại lễ bàn giao nhà

Thời gian tới, Công ty Thủy điện Đồng Nai tiếp tục duy trì các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, gắn trách nhiệm của doanh nghiệp với sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.