Công ty Thủy điện Đồng Nai trao 240 triệu đồng hỗ trợ an sinh xã hội tại Bảo Lâm 4
Ngày 23/11, Công ty Thủy điện Đồng Nai phối hợp với xã Bảo Lâm 4 (Lâm Đồng) bàn giao 2 căn nhà tình thương cho các hộ gia đình khó khăn và trao trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã, với tổng kinh phí 240 triệu đồng.
Trong đó, công ty hỗ trợ 200 triệu đồng xây dựng nhà cho gia đình bà Ka Lia và ông Thổ Nghĩa, cùng ở thôn Lộc Lâm 1. 2 căn nhà được triển khai từ quý III/2026, sau gần 4 tháng thi công đã cơ bản hoàn thành, giúp các gia đình có nơi ở ổn định, khang trang hơn.
Đây là những hộ có hoàn cảnh khó khăn được chính quyền địa phương phối hợp với doanh nghiệp rà soát, lựa chọn hỗ trợ. Niềm vui có nhà mới cũng tạo thêm điều kiện để các gia đình ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Từ năm 2024 đến nay, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà tình thương tại địa bàn xã Bảo Lâm 4 hiện nay và xã Lộc Lâm trước đây. Trong đó, năm 2024 xây dựng 5 căn nhà và năm 2026 xây dựng 2 căn nhà. Ngoài ra, đơn vị còn duy trì hoạt động trao quà tết cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Dịp này, công ty cũng trao tặng Trạm Y tế xã Bảo Lâm 4 các trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh, với kinh phí 40 triệu đồng. Các thiết bị gồm máy phun ULV phòng, chống dịch bệnh; 2 bộ bình oxi phục vụ cấp cứu; ghế băng inox và máy tính bàn phục vụ công tác chuyên môn.
Phát biểu tại buổi bàn giao, ông Nguyễn Quang Đàm, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai cho biết, bên cạnh nhiệm vụ quản lý, vận hành an toàn Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4, đơn vị luôn quan tâm phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, góp phần cải thiện đời sống người dân tại địa bàn nơi doanh nghiệp hoạt động.
Hiện 2 nhà máy đóng góp cho hệ thống điện quốc gia trung bình khoảng 1,7 tỷ kWh mỗi năm, đồng thời nộp ngân sách tỉnh Lâm Đồng bình quân 360 tỷ đồng/năm.
Thời gian tới, Công ty Thủy điện Đồng Nai tiếp tục duy trì các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, gắn trách nhiệm của doanh nghiệp với sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/cong-ty-thuy-dien-dong-nai-trao-240-trieu-dong-ho-tro-an-sinh-xa-hoi-tai-bao-lam-4-475457.html