Công ty Thủy điện Đồng Nai phối hợp liên ngành kiểm tra an toàn lòng hồ và hành lang hồ chứa Quý III/2026

Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ an toàn công trình thủy điện, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã phối hợp tổ chức kiểm tra thực địa lòng hồ và hành lang bảo vệ hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 3 vào ngày 17/9/2026 và hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 4 vào ngày 18/9/2026. Đoàn kiểm tra liên ngành có sự tham gia phối hợp chặt chẽ của đại diện Phòng An ninh kinh tế (PA04), Phòng An ninh nội địa (PA02) - Công an tỉnh Lâm Đồng, cùng đại diện UBND, Công an và các phòng ban chuyên môn của các xã giáp ranh khu vực hồ chứa gồm: Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Quảng Khê, Tà Đùng, Phúc Thọ Lâm Hà và Đinh Trang Thượng.

Hồ chứa Nhà máy Đồng Nai 4 nằm trên địa bàn các xã Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5 và xã Quảng Khê

Chương trình kiểm tra Quý III/2026 tập trung vào các nội dung trọng tâm:

+ Rà soát toàn bộ các hoạt động trên lòng hồ và hiện trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ an toàn hồ chứa.

+ Kiểm tra, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật của các đơn vị khai thác cát trên lòng hồ và các doanh nghiệp được cấp phép nuôi trồng thủy sản.

+ Kiểm tra, đánh giá kết quả xử lý các tồn tại, vi phạm từ các đợt kiểm tra trước.

+ Tuyên truyền, yêu cầu các hộ dân sinh sống tự phát, không có giấy phép rời khỏi khu vực lòng hồ nhằm bảo đảm an toàn.

Kiểm tra khu vực đảo nổi trên lòng hồ

Qua kiểm tra thực tế tại lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4, đoàn công tác ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác quản lý và chấp hành pháp luật. Tại thời điểm kiểm tra không ghi nhận hoạt động khai thác cát diễn ra và nuôi trồng thủy sản được cấp phép trên lòng hồ đều chấp hành đúng các quy định về an toàn công trình, môi trường và không có bất kỳ hoạt động vi phạm nào.

Kiểm tra các tàu hút đã dừng hoạt động

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra cũng ghi nhận thực tế vẫn còn một số hộ dân sinh sống, di chuyển trên lòng hồ chưa tuân thủ đầy đủ việc trang bị và mặc áo phao cứu sinh theo quy định.

Ngay trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng cùng đại diện Công ty Thủy điện Đồng Nai đã trực tiếp nhắc nhở, hướng dẫn bà con chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông đường thủy, chủ động mặc áo phao khi lưu thông để phòng ngừa sự cố tai nạn.

Một số hộ dân lưu thông trên hồ không trang bị áo phao

Công tác kiểm tra lòng hồ định kỳ Quý III/2026 tiếp tục khẳng định vai trò chủ động của Công ty Thủy điện Đồng Nai trong việc bảo vệ an toàn công trình; tăng cường sự phối hợp liên ngành với công an và chính quyền địa phương. Việc duy trì kiểm tra thường xuyên không chỉ giúp kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm hành lang bảo vệ hồ chứa mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giữ vững an ninh trật tự và bảo đảm vận hành an toàn, liên tục cho các nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4.

Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra hồ Đồng Nai 3