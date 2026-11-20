Hồ chứa nước, đập tràn và cửa nhận nước Thủy điện Đồng Nai 3

Mốc sản lượng 1.616 triệu kWh được ghi nhận lúc 19 giờ 34 phút ngày 13/11. Việc hoàn thành kế hoạch sớm 47 ngày là kết quả nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên công ty trong công tác sản xuất điện và quản lý vận hành.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các phòng, phân xưởng bám sát kế hoạch sản xuất, kinh doanh, chủ động theo dõi diễn biến thủy văn và điều tiết hồ chứa để phát huy hiệu quả phát điện, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Công ty phối hợp với Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) trong công tác vận hành, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương điều tiết nguồn nước phục vụ tưới tiêu và sinh hoạt ở hạ du theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai.

Phân xưởng Vận hành theo dõi, giám sát thiết bị tại phòng điều khiển trung tâm Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4

Các phân xưởng triển khai bảo dưỡng, sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên theo kế hoạch, kịp thời xử lý các khiếm khuyết của thiết bị. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giám sát vận hành góp phần nâng cao độ tin cậy của thiết bị và năng suất lao động, bảo đảm các tổ máy sẵn sàng khi hệ thống điện cần huy động cao.

Theo lãnh đạo Công ty Thuỷ điện Đồng Nai, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu, gồm tỷ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy do sự cố và tỷ lệ dừng máy để bảo dưỡng, sửa chữa, đều đạt kế hoạch.

Hoàn thành chỉ tiêu sản lượng điện sản xuất năm 2026

Cùng với nhiệm vụ sản xuất điện, Công ty Thủy điện Đồng Nai triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn công ty có nhà máy đóng chân. Tổng giá trị cho các hoạt động ý nghĩa này gần 940 triệu đồng, gồm: thăm hỏi, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ kinh phí để các địa phương tổ chức chương trình vui xuân đón tết, trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; xây nhà tình thương, tài trợ thiết bị cho trạm y tế, cơ sở vật chất cho các trường học và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Công ty Thuỷ điện Đồng Nai trao học bổng cho học sinh nhân dịp khai giảng năm học 2026 - 2027

Kết quả đạt được trong sản xuất, kinh doanh cũng như hoạt động từ thiện xã hội là động lực để tập thể công ty tiếp tục đổi mới, duy trì vận hành an toàn, hiệu quả, góp phần cung cấp điện ổn định cho hệ thống điện quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Tổng Công ty Phát điện 1.