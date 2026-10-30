Công ty Thủy điện Đại Ninh tuyên truyền, huấn luyện, thực tập PCCC-CNCH năm 2026

CBCNV tham gia huấn luyện và thực tập phương án tại Nhà máy thủy điện Đại Ninh

Cụ thể, ngày 27/10/2026, Công ty phối hợp với Công an Phòng cháy chữa cháy – Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) tỉnh Lâm Đồng tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC-CNCH và thực tập phương án tại Nhà máy.

Nội dung huấn luyện tập trung vào kiến thức phòng ngừa cháy, nổ; kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy, tổ chức thoát nạn, cứu người bị nạn và xử lý các tình huống khẩn cấp. Tiếp đó, ngày 29/10/2026, Công ty tổ chức thực tập phương án tại khu vực Trụ sở chính Công ty và ngày 30/10/2026 tổ chức thực tập tại khu vực Nhà trực vận hành Lương Sơn của Công ty.

Thông qua các hoạt động, Cán bộ công nhân viên (CBCNV) được củng cố kiến thức, trực tiếp thực hành các kỹ năng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, sơ tán người bị nạn, sử dụng phương tiện và phối hợp giữa các lực lượng khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, việc thực tập tại từng khu vực góp phần kiểm tra khả năng sẵn sàng của lực lượng, phương tiện tại chỗ, nâng cao hiệu quả xử lý các tình huống thực tế.

CBCNV được Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH hướng dẫn thực hành cứu người

Việc tổ chức tuyên truyền, huấn luyện và thực tập tại cả ba khu vực thể hiện sự chủ động của Công ty Thủy điện Đại Ninh trong công tác phòng ngừa, ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Mỗi CBCNV cần nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định về PCCC-CNCH, chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, sẵn sàng tham gia xử lý khi có tình huống phát sinh, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản và bảo đảm hoạt động sản xuất điện an toàn, liên tục, ổn định.