Công ty Thủy điện Đại Ninh tổ chức chương trình đào tạo Văn hóa doanh nghiệp năm 2026

Hình ảnh khóa đào tạo VHDN tại Công ty

Chương trình đào tạo VHDN lần này, Công ty đã mời TS Lê Thị Thu Phượng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về giảng dạy với chuyên đề “Gắn kết đội ngũ và xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc” cho CBCNV Công ty.

TS Lê Thị Thu Phượng truyền đạt các chuyên đề cho CBCNV Công ty

Chương trình đào tạo đã thành công tốt đẹp, để lại những ấn tượng sâu sắc cho các học viên với những bài giảng cuốn hút, chất lượng và ý nghĩa. Học viên ấn tượng với những nội dung như: cách gắn kết đội ngũ: Cùng hiểu - cùng tin - cùng hành động vì mục tiêu chung; nhận thức là nền, cảm xúc là động lực, hành vi là biểu hiện, kết quả chung là đích đến; thông điệp gắn kết không xóa bỏ khác biệt, mà giúp khác biệt phục vụ mục tiêu chung; quy tắc 3T; 4 thao tác của lắng nghe chủ động; những sai lầm thường gặp làm suy giảm gắn kết; yếu tố tạo nên nền tảng của môi trường làm việc hạnh phúc; các kỹ năng quản trị áp lực trong công việc, kỹ năng tạo động lực làm việc, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng bắt tay…

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của chương trình đào tạo

Học viên tham gia bài tập kỹ năng

Học viên tham gia bài tập kỹ năng

Học viên trao đổi những kỹ năng mềm để đạt hiệu quả cao trong phối hợp công việc

Học viên tham gia bài tập kỹ năng

Lớp học chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên