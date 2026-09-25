Công ty Thủy điện Đại Ninh tổ chức chương trình đào tạo Văn hóa doanh nghiệp năm 2026
Với mục tiêu duy trì và tập trung đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp (VHDN) và quy tắc ứng xử, tạo sự chuyển biến tích cực trong hành vi ứng xử, nề nếp và trang bị các kỹ năng cần thiết trong công việc, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2026; Ngày 24/9/2026, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã tổ chức chương trình đào tạo VHDN cho toàn thể CBCNV tại trụ sở chính Công ty.
Chương trình đào tạo VHDN lần này, Công ty đã mời TS Lê Thị Thu Phượng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về giảng dạy với chuyên đề “Gắn kết đội ngũ và xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc” cho CBCNV Công ty.
Chương trình đào tạo đã thành công tốt đẹp, để lại những ấn tượng sâu sắc cho các học viên với những bài giảng cuốn hút, chất lượng và ý nghĩa. Học viên ấn tượng với những nội dung như: cách gắn kết đội ngũ: Cùng hiểu - cùng tin - cùng hành động vì mục tiêu chung; nhận thức là nền, cảm xúc là động lực, hành vi là biểu hiện, kết quả chung là đích đến; thông điệp gắn kết không xóa bỏ khác biệt, mà giúp khác biệt phục vụ mục tiêu chung; quy tắc 3T; 4 thao tác của lắng nghe chủ động; những sai lầm thường gặp làm suy giảm gắn kết; yếu tố tạo nên nền tảng của môi trường làm việc hạnh phúc; các kỹ năng quản trị áp lực trong công việc, kỹ năng tạo động lực làm việc, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng bắt tay…
Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của chương trình đào tạo
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/cong-ty-thuy-dien-dai-ninh-to-chuc-chuong-trinh-dao-tao-van-hoa-doanh-nghiep-nam-2026-466503.html