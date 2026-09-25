Công ty Thủy điện Đại Ninh bàn giao 2 căn nhà đại đoàn kết tại xã Phan Sơn

Bà Nguyễn Thụy Phú, Phó Chủ tịch UBND xã phát biểu tại buổi lễ

Chương trình đã trao tặng cho hai hộ gia đình ông K’Đặc và bà Trần Thị Đương. Tổng kinh phí tài trợ là 180 triệu đồng (90 triệu đồng/căn), được trích từ nguồn quỹ an sinh xã hội của Công ty Thủy điện Đại Ninh.

Tham dự Lễ bàn giao, bà Nguyễn Thụy Phú - Phó Chủ tịch UBND xã Phan Sơn đã ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực của Công ty. Bà nhấn mạnh đây không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp các hộ dân vươn lên trong cuộc sống. Tại buổi lễ, đại diện hai gia đình cũng bày tỏ niềm xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chính quyền cùng Lãnh đạo Công ty.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình K’Đặc

Là đơn vị thành viên của Tổng công ty Phát điện 1, Công ty Thủy điện Đại Ninh luôn chú trọng gắn kết nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với trách nhiệm xã hội. Hoạt động trao tặng nhà Đại đoàn kết lần này tiếp tục khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo, qua đó thắt chặt mối quan hệ gắn bó với nhân dân và tạo nền tảng thuận lợi cho việc vận hành an toàn, ổn định công trình thủy điện.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình Trần Thị Đương