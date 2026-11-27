Đoàn công tác Công đoàn Điện lực toàn Nga thăm và làm việc với Công ty Thủy điện Buôn Kuốp. (Ảnh: EVNGENCO3)

Đoàn công tác do ông Murushkin Aleksandr, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực toàn Nga làm Trưởng đoàn, cùng các Chủ tịch công đoàn vùng, tỉnh thuộc Liên bang Nga. Tham gia đón tiếp có ông Trần Quốc Toản, phụ trách công tác đối ngoại Công đoàn Điện lực Việt Nam. Công ty Thủy điện Buôn Kuốp có ông Trần Văn Khánh, Giám đốc Công ty; đại diện Công đoàn, các đơn vị cùng dự.

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Khánh bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác, đồng thời nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa chuyên môn và tổ chức Công đoàn trong xây dựng tập thể đoàn kết, chăm lo quyền lợi người lao động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất điện an toàn, liên tục.

Đại diện đơn vị thông tin khái quát quá trình hình thành, phát triển và nhiệm vụ quản lý, vận hành các nhà máy thủy điện Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah, Srêpốk 3; đồng thời, chia sẻ những kết quả nổi bật trong hoạt động công đoàn, nhất là công tác phối hợp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động.

Thay mặt đoàn công tác, ông Murushkin Aleksandr, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực toàn Nga cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo và tập thể người lao động Công ty Thủy điện Buôn Kuốp; đồng thời đánh giá cao môi trường làm việc chuyên nghiệp và các chế độ phúc lợi dành cho người lao động. Ông cũng chia sẻ về mô hình tổ chức, phương thức hoạt động và công tác bảo vệ quyền lợi đoàn viên của Công đoàn Điện lực toàn Nga.

Chuyến thăm và làm việc góp phần tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm giữa tổ chức công đoàn ngành điện hai nước, đồng thời tiếp tục củng cố mối quan hệ đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực toàn Nga.