Công ty Thủy điện Bản Vẽ song hành phát triển sản xuất và an sinh xã hội

Chủ động sản xuất điện, bảo đảm an toàn hồ chứa

Là công trình thủy điện lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ, Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ có công suất lắp máy 320 MW, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống điện quốc gia và điều tiết nguồn nước trên lưu vực sông Cả. Với nhiệm vụ đa mục tiêu, bên cạnh yêu cầu sản xuất điện an toàn, hiệu quả, Công ty Thủy điện Bản Vẽ luôn chú trọng thực hiện nhiệm vụ vận hành hồ chứa, bảo đảm cấp nước cho hạ du và chủ động ứng phó với thiên tai.

Ngày 28/9/2026, Công ty Thủy điện Bản Vẽ cán mốc 917 triệu kWh, hoàn thành kế hoạch sản lượng điện năm 2026 do EVNGENCO1 giao trước 3 tháng

Năm 2026, Công ty Thủy điện Bản Vẽ được Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) giao kế hoạch sản lượng 917 triệu kWh. Với điều kiện thủy văn tương đối thuận lợi cùng việc chủ động trong điều tiết hồ chứa, tổ chức vận hành và khai thác nguồn nước, sản lượng điện của Công ty đạt kết quả tích cực ngay từ những tháng đầu năm.

Theo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất dự kiến đạt 934,8 triệu kWh, tương đương 102% kế hoạch cả năm. Đến ngày 28/9, sản lượng điện của Công ty đã chính thức cán mốc 917 triệu kWh, hoàn thành kế hoạch năm trước 3 tháng.

Để đạt kết quả này, Công ty đã chủ động theo dõi diễn biến thủy văn, xây dựng phương án vận hành phù hợp với tình hình nguồn nước và yêu cầu huy động của hệ thống điện. Đầu năm, mực nước hồ Bản Vẽ đạt 199,8 m, xấp xỉ mực nước dâng bình thường 200 m. Trong mùa cạn, lưu lượng nước về hồ tương đối tốt, ngoại trừ tháng 6. Trên cơ sở đó, Công ty tổ chức vận hành các tổ máy, điều tiết hồ chứa bám sát Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả, đồng thời đáp ứng yêu cầu cấp nước cho hạ du.

Trong những tháng đầu mùa lũ, đơn vị tăng cường phát điện qua các tổ máy để khai thác hiệu quả nguồn nước, đồng thời duy trì dung tích phòng lũ phù hợp, hạn chế điều tiết thừa qua tràn và từng bước tích nước hồ phục vụ vận hành những tháng cuối năm. Lưu lượng nước về hồ bình quân trong 9 tháng đầu năm đạt 155,93 m³/s.

Toàn cảnh Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ nhìn từ phía thượng lưu

Bên cạnh yếu tố thủy văn, việc duy trì độ tin cậy của thiết bị là một trong những điều kiện quan trọng giúp Công ty bảo đảm sản xuất điện ổn định. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ không xảy ra sự cố; hệ số khả dụng lũy kế đạt 99,82%, tỷ lệ điện tự dùng 0,56%, tỷ lệ dừng máy do sự cố bằng 0%. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đều đạt kế hoạch đề ra.

Công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên được thực hiện theo kế hoạch; những khiếm khuyết của thiết bị được phát hiện, xử lý kịp thời. Nhờ đó, các hệ thống, thiết bị được duy trì trong trạng thái làm việc ổn định, các tổ máy sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện.

Tuy nhiên, với đặc thù của công trình thủy điện đa mục tiêu, hiệu quả sản xuất điện luôn phải gắn liền với yêu cầu bảo đảm an toàn hồ đập và vùng hạ du. Trong mùa mưa lũ năm 2026, nhiệm vụ này tiếp tục được đặt ra trực tiếp trong quá trình vận hành hồ chứa.

Từ 9h ngày 25/8, thực hiện lệnh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An trong bối cảnh ảnh hưởng của bão số 4, Công ty Thủy điện Bản Vẽ vận hành điều tiết nước qua tràn, với tổng lưu lượng xả xuống hạ du dự kiến từ 340 - 1.200 m³/s, nhằm bảo đảm an toàn hồ chứa và góp phần giảm lũ cho hạ du.

Trước đó, lúc 16h ngày 24/8, lưu lượng nước về hồ đạt khoảng 2.070 m³/s, mực nước hồ ở mức 190,5 m. Theo phương án vận hành, khi lưu lượng nước về hồ tăng trên 1.200 m³/s hoặc mực nước tại các trạm thủy văn Con Cuông, Chợ Tràng vượt báo động II, Công ty thực hiện vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du theo quy định. Khi mực nước hồ có khả năng đạt cao trình 200 m, việc xả nước được điều chỉnh để bảo đảm an toàn công trình.

Cùng với việc thực hiện nghiêm quy trình vận hành, Công ty chú trọng phối hợp với chính quyền cơ sở và tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh những nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ. Trong tháng 8/2026, đơn vị phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền về vận hành hồ chứa, phòng, chống thiên tai và bảo đảm an toàn vùng hạ du tại các xã Yên Na, Tương Dương và Tam Quang.

Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dành cho doanh nghiệp tiêu biểu năm 2026

Song song với nhiệm vụ sản xuất điện và vận hành hồ chứa, Công ty duy trì các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”. Trong 9 tháng đầu năm, đơn vị không để xảy ra vụ việc mất an toàn, cháy, nổ; các phương án ứng phó được rà soát, sẵn sàng triển khai khi có tình huống phát sinh.

Thủy điện Bản Vẽ gắn sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng, Công ty Thủy điện Bản Vẽ luôn quan tâm đến trách nhiệm đối với cộng đồng, nhất là tại các địa bàn nơi công trình đứng chân và khu tái định cư. Đây là những nơi nhiều hộ dân đã nhường đất, di chuyển đến nơi ở mới để phục vụ xây dựng công trình, từng bước ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.

Trong quá trình hoạt động, Công ty không chỉ đóng góp cho ngân sách nhà nước, cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội mà còn dành nguồn lực hỗ trợ các địa phương thực hiện những chương trình an sinh xã hội thiết thực. Các hoạt động tập trung vào hỗ trợ hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo giáo dục, khắc phục hậu quả thiên tai và bảo vệ môi trường... Riêng trong năm 2026, tính đến hết tháng 9, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã dành gần 3 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Đối với địa bàn miền Tây Nghệ An, nơi điều kiện phát triển kinh tế và đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, sự hỗ trợ từ doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực. Những chương trình hướng đến giáo dục, chăm lo đời sống và hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp với cộng đồng, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Ghi nhận những đóng góp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác an sinh xã hội, Công ty Thủy điện Bản Vẽ là một trong 20 doanh nghiệp được UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và tích cực đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Đây là sự ghi nhận đối với nỗ lực của doanh nghiệp trong việc gắn nhiệm vụ sản xuất điện với trách nhiệm cộng đồng, đồng hành cùng địa phương và chăm lo đời sống người dân.

Theo lãnh đạo Công ty Thủy điện Bản Vẽ, việc hoàn thành kế hoạch sản lượng điện năm 2026 trước 3 tháng tạo điều kiện để đơn vị chủ động hơn trong kế hoạch vận hành những tháng cuối năm. Công ty tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng, thủy văn; điều tiết hồ chứa phù hợp với Quy trình vận hành liên hồ chứa; phấn đấu đưa mực nước hồ lên mực nước dâng bình thường vào cuối mùa lũ. Đồng thời, đơn vị duy trì độ tin cậy, khả dụng của thiết bị, bảo đảm an toàn công trình, cấp nước cho hạ du và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện.

Trong chặng đường tiếp theo, bên cạnh mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, Công ty Thủy điện Bản Vẽ tiếp tục xác định an toàn công trình, trách nhiệm với vùng hạ du và an sinh xã hội là những nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp. Qua đó, góp phần bảo đảm cung ứng điện ổn định, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.