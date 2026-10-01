Công ty Thủy điện Bản Vẽ hoàn thành kế hoạch sản lượng điện năm 2026 trước 3 tháng

Năm 2026, Công ty Thủy điện Bản Vẽ được EVNGENCO1 giao kế hoạch sản lượng điện 917 triệu kWh. Theo Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất 9 tháng năm 2026 dự kiến đạt 934,8 triệu kWh, tương đương 102% kế hoạch cả năm. Đến ngày 28/9/2026, sản lượng điện sản xuất của Công ty đã chính thức cán mốc 917 triệu kWh, qua đó hoàn thành kế hoạch năm trước 3 tháng.

Các tổ máy Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ được duy trì vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện

Chủ động khai thác hiệu quả nguồn nước

Kết quả trên có được trong điều kiện thủy văn năm 2026 tương đối thuận lợi. Đầu năm, mực nước hồ Bản Vẽ đạt 199,8 m, xấp xỉ mực nước dâng bình thường 200 m. Trong mùa cạn, lưu lượng nước về hồ tương đối tốt, ngoại trừ tháng 6. Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã chủ động vận hành, điều tiết hồ chứa bám sát Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả, đồng thời đáp ứng yêu cầu cấp nước hạ du và yêu cầu huy động của hệ thống điện.

Đặc biệt, trong những tháng đầu mùa lũ, Công ty chủ động tăng cường phát điện qua các tổ máy, vừa khai thác hiệu quả nguồn nước, vừa duy trì dung tích phòng lũ phù hợp, hạn chế điều tiết thừa qua tràn và từng bước tích nước hồ phục vụ vận hành những tháng cuối năm.

Bên cạnh yếu tố thủy văn, kết quả sản xuất điện còn gắn với việc duy trì độ tin cậy của thiết bị. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ không xảy ra sự cố; hệ số khả dụng lũy kế đạt 99,82%, tỷ lệ điện tự dùng 0,56%, tỷ lệ dừng máy sự cố bằng 0%; các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đều đạt kế hoạch đề ra.

Thủy điện Bản Vẽ vận hành an toàn gắn với trách nhiệm hạ du

Trong quá trình gia tăng sản lượng, Thủy điện Bản Vẽ luôn xác định sản xuất điện phải gắn với yêu cầu vận hành an toàn công trình và đảm bảo nhu cầu nước cho khu vực hạ du. Công ty thực hiện chào giá, vận hành đáp ứng lưu lượng cấp nước hạ du tối thiểu theo Quy trình vận hành liên hồ chứa và yêu cầu của UBND tỉnh Nghệ An, đồng thời chủ động tối ưu vận hành trong thị trường điện. Lưu lượng nước về hồ bình quân 9 tháng đầu năm đạt 155,93 m³/s.

Công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên được thực hiện bám sát kế hoạch và xử lý kịp thời các khiếm khuyết thiết bị. Nhờ đó, các hệ thống thiết bị duy trì trạng thái làm việc ổn định, góp phần bảo đảm khả dụng của các tổ máy trong những thời điểm hệ thống có nhu cầu huy động cao.

Ngày 28/9/2026, Công ty Thủy điện Bản Vẽ cán mốc 917 triệu kWh, hoàn thành kế hoạch sản lượng điện năm 2026 do EVNGENCO1 giao trước 3 tháng

Cùng với hoạt động sản xuất điện, Công tyThủy điện Bản Vẽ duy trì nghiêm các quy định về an toàn, phòng cháy chữa cháy và phòng chống thiên tai. Trong 9 tháng đầu năm không xảy ra vụ việc mất an toàn, cháy, nổ; công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tiếp tục vận hành an toàn, hiệu quả trong những tháng cuối năm

Việc cán mốc 917 triệu kWh vào ngày 28/9/2026 là dấu mốc quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Thủy điện Bản Vẽ tiếp tục tập trung vận hành hồ chứa và các tổ máy an toàn, hiệu quả; điều tiết hồ chứa phù hợp với Quy trình vận hành liên hồ chứa, phấn đấu đưa mực nước hồ lên mực nước dâng bình thường vào cuối mùa lũ; đồng thời bảo đảm các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được giao.

Công ty tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn, chủ động các phương án ứng phó với những tình huống bất lợi trong mùa lũ; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo dưỡng sửa chữa nhằm duy trì độ tin cậy, khả dụng của thiết bị.

Hoàn thành kế hoạch sản lượng điện năm 2026 trước 3 tháng là kết quả của sự chủ động trong quản lý, điều hành và sự phối hợp, nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty Thủy điện Bản Vẽ. Đây là cơ sở để Công ty tiếp tục vận hành an toàn, khai thác hiệu quả nguồn nước, hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại trong năm 2026 và đóng góp vào nhiệm vụ sản xuất, cung ứng điện của EVNGENCO1.