Công ty Thiên An Phát khai thác tài nguyên trái phép, phân công người cảnh giới cơ quan chức năng

Ngày 29/10 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Đức Giang, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và 10 bị cáo khác về các tội vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, trốn thuế.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang bị xét xử ở Hà Nội. Ảnh: CA

Trong vụ án này, nhóm các bị cáo góp vốn Công ty Thiên An Phát bị xét xử về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Cụ thể, tháng 9/2022, các cổ đông Công ty Thiên An Phát, gồm: Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Gia Hải, Nguyễn Thị Cúc, Hà Thị Nga thống nhất nhận chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 từ Công ty Thanh Tâm với giá thực tế là 62 tỷ đồng, trong đó mỗi cổ đông góp 15,5 tỷ đồng.

Ngày 12/9/2022, Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty Thiên An Phát ký Hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Mỏ số 02, trị giá ghi trên hợp đồng là 2,5 tỷ đồng để phù hợp với trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt còn lại tại mỏ.

Ngày 20/12/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát, với trữ lượng được khai thác là 147.294 m3, công suất khai thác là 45.345 m3/năm.

Từ tháng 4/2023, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Gia Hải, Nguyễn Thị Cúc, Hà Thị Nga thống nhất tổ chức khai thác cát trái phép để thu hồi vốn.

Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc, đại diện pháp luật điều hành chung tại Mỏ. Bị can Nguyễn Công Bắc (người góp vốn chung với bị can Nguyễn Gia Hải) trực tiếp tìm kiếm, liên hệ và thuê tàu, thuyền khai thác phục vụ việc khai thác tại Mỏ số 02 và thay mặt Nguyễn Gia Hải tổng hợp số lượng cát, số tiền thu lợi theo từng tháng.

Các bị can sử dụng 1 thuyền gọi là “nhà tài nguyên" neo đậu ven sông tại Mỏ số 02.

Hằng ngày, Nguyễn Xuân Tùng chỉ đạo Trần Văn Linh (nhân viên làm việc tại Mỏ số 2) điều hành, hướng dẫn các tàu, thuyền ra vào khai thác cát tại các vị trí thuộc khu vực mỏ.

Linh phối hợp cùng đại diện các cổ đông cảnh giới việc các cơ quan chức năng kiểm tra; theo dõi, ghi chép số liệu khai thác, bán cát theo từng ngày và cuối ngày tổng hợp số liệu, ký xác nhận khối lượng khai thác, đã bán để gửi cho các cổ đông.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2025, Công ty Thiên An Phát đã khai thác tại Mỏ số 2 tổng cộng 582.176 m3 cát ở thể tự nhiên; vượt độ sâu; vượt tổng trữ lượng khoáng sản được phép khai thác.

Sau khi trừ đi chi phí, Nguyễn Xuân Tùng và Nguyễn Thị Cúc đã hưởng lợi bất chính số tiền 8,2 tỷ đồng. Hà Thị Nga sau khi chia cho những người cùng góp vốn hưởng lợi 7,2 tỷ đồng. Nguyễn Gia Hải sau khi cho các cá nhân cùng góp vốn hưởng lợi bất chính 1,6 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ khối lượng cát do Công ty Thiên An Phát đã khai thác nhưng chưa kịp tiêu thụ tại 04 bãi tập kết và 9 phương tiện thủy.

Kết quả định giá tài sản xác định khối lượng 489.243 m3 cát khai thác trái phép là 75,8 tỷ đồng.