Công ty thành viên Masan dự chi hơn 10.000 tỷ đồng mua cổ phiếu MCH

Ảnh minh họa. Nguồn: Masan Consumer

Theo thông báo giao dịch công bố ngày 6/10, CTCP Đầu tư Lepus đăng ký mua 73 triệu cổ phiếu MCH của CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer).

Trước giao dịch, Đầu tư Lepus không sở hữu cổ phiếu MCH. Nếu hoàn tất giao dịch, doanh nghiệp này sẽ nắm 73 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,584% vốn điều lệ Masan Consumer.

Bà Đỗ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Đầu tư Lepus, đồng thời là người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty và người được ủy quyền công bố thông tin của Masan Consumer. Vì vậy, Đầu tư Lepus được xác định là tổ chức có liên quan đến người nội bộ của MCH.

Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, trong khoảng thời gian từ 9/10 đến 23/10/2026.

CTCP Đầu tư Lepus là công ty con do Masan sở hữu gián tiếp 98% lợi ích, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý đầu tư. Masan Consumer cũng là công ty con gián tiếp của Masan, với tỷ lệ lợi ích hiện là 66,2%.

Công bố mua cổ phiếu MCH của Đầu tư Lepus cho thấy, sau giao dịch, Masan dự kiến sở hữu khoảng 74,98% cổ phần MCH. Song song với đó, tập đoàn đặt mục tiêu trong tương lai nâng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng lên khoảng 25%, nhằm cải thiện thanh khoản và mở rộng cơ sở nhà đầu tư tổ chức, chiến lược.

Trên thị trường, cổ phiếu MCH kết phiên 6/10 ở giá 141.000 đồng/cp. Tạm tính theo giá này, Đầu tư Lepus sẽ phải chi khoảng gần 10.300 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Masan gia tăng đầu tư vào mảng tiêu dùng sau khi thoái bớt vốn tại CTCP Masan High-Tech Materials (mã MSR) - đơn vị phụ trách mảng khoáng sản không lâu.

Ngày 24/9 vừa qua, Masan công bố sẽ chuyển nhượng 4,99% cổ phần MSR cho The Elmet Group Co. (Elmet) - đối tác thương mại lâu năm của MSR, theo phương thức giao dịch thỏa thuận. Giao dịch thông qua Công ty TNHH Tầm nhìn Masan thuộc Công ty TNHH Zenith Investment (Zenith) – công ty con Masan sở hữu 100% vốn điều lệ. Sau giao dịch, Masan vẫn là cổ đông kiểm soát MSR với tỷ lệ sở hữu khoảng 87,46%.

Giao dịch của Elmet chưa công bố kết quả, song trong phiên 1/10 đã xuất hiện giao dịch thỏa thuận hơn 55,1 triệu cổ phiếu MSR, tương đương 4,99% vốn công ty, với giá trị gần 3.240 tỷ đồng và hoàn toàn đến từ khối ngoại.

Trong hệ sinh thái Masan, Masan Consumer phụ trách mảng sản xuất và phân phối hàng tiêu dùng. Cổ phiếu MCH giao dịch trên UPCoM từ năm 2017 và chính thức chuyển sang sàn HoSE vào ngày 25/12/2025. Với vốn hoá hơn 180.000 tỷ đồng, mã được vào rổ VN30 kể từ ngày 15/7/2026. Tuy nhiên do cơ cấu cổ đông cô đặc nên thanh khoản của mã rất thấp, chỉ giao dịch vài trăm nghìn cổ phiếu mỗi phiên.