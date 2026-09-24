Công ty tặng quà Trung thu 'khủng', nhân viên phải dùng xe ba gác chở về

Những ngày gần đây, hình ảnh về chương trình tặng quà Trung thu của một doanh nghiệp sản xuất xe ba bánh điện tại thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô đang khiến cư dân mạng Trung Quốc xôn xao.

Theo trang ifeng, tại sân công ty, quà được xếp thành từng chồng trước mặt người lao động. Nhìn sơ qua các loại quà khá đa dạng từ gà, cá, dầu ăn, rượu trắng, bánh Trung thu, gạo đến lựu,... Điều đáng nói, mỗi loại quà không chỉ có một phần. Chẳng hạn, mỗi người được nhận 6 hộp bánh Trung thu, 2 con gà và 2 con cá.

Theo ông Chu, Chủ tịch doanh nghiệp, công ty hiện có gần 200 nhân viên. Mức phúc lợi Trung thu đối với người lao động là như nhau, không phân biệt vị trí hay cấp bậc.

"Về cơ bản, năm nào chúng tôi cũng làm như vậy. Năm nay là năm 2026 nên công ty chuẩn bị 26 loại quà, vừa đủ 26 món để lấy may", ông Chu chia sẻ.

Hình ảnh nhân viên chất quà Trung thu lên xe ba bánh thu hút sự chú ý. Ảnh: QQ

Lý giải việc dành nhiều phúc lợi cho người lao động, ông Chu cho biết bản thân ông xuất thân từ hoàn cảnh bình thường và hiểu rằng sự phát triển của doanh nghiệp không thể tách rời những đóng góp của nhân viên.

"Công ty phát triển đến hôm nay phải dựa vào sự vất vả, cống hiến của người lao động. Tặng quà vào dịp lễ là tấm lòng của doanh nghiệp, đồng thời cũng thể hiện sự trân trọng và biết ơn đối với nhân viên", ông Chu nói.

Theo vị chủ tịch, công ty cũng tính đến việc nhân viên có thể mang một phần quà về biếu cha mẹ. Vì vậy, những món quà được lựa chọn không chỉ phục vụ nhu cầu của bản thân người lao động mà còn phù hợp với nhiều thành viên trong gia đình.

Hình ảnh tại nơi phát quà cho thấy một số nhân viên phải dùng xe ba bánh để đưa toàn bộ số quà về nhà. Anh Trịnh, một nhân viên công ty, kể chiếc xe ba bánh của anh sau khi xếp quà gần như kín chỗ.

Anh Trịnh nói công ty khá chu đáo khi lựa chọn quà, bởi danh sách có cả những món người trẻ thích ăn lẫn những thứ phù hợp với người lớn tuổi và trẻ nhỏ. "Những thứ gia đình có thể dùng đến thì về cơ bản đều được công ty nghĩ tới", anh Trịnh cho hay.

Hình ảnh những chiếc xe ba bánh chở đầy quà Trung thu nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách doanh nghiệp chăm lo phúc lợi cho người lao động, đặc biệt khi tất cả nhân viên đều được nhận phần quà có giá trị và số lượng tương đương nhau.