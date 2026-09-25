Công ty Tân Cảng - Phú Hữu (PNP) sắp chi gần 26 tỷ đồng để trả cổ tức

Dự kiến chi gần 26 tỷ đồng trả cổ tức

CTCP Tân Cảng - Phú Hữu (mã ck: PNP) vừa công bố ngày 2/10 tới là ngày chốt quyền trả cổ tức năm 2025 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/10.

Tỷ lệ thực hiện là 16%, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng. PNP hiện có hơn 16 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Với tỷ lệ chi trả 16%, doanh nghiệp ước tính cần chi gần 26 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là vào ngày 30/10/2026.

Về cơ cấu cổ đông, Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé hiện là cổ đông lớn nhất của PNP với hơn 7 triệu cổ phiếu, tương ứng 45% vốn điều lệ. Đứng thứ hai là Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, sở hữu gần 6 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 36% vốn. Tiếp đến, CTCP Đầu tư Container Saigon nắm hơn 1 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 6,5% vốn điều lệ. Với tỷ lệ trả cổ tức là 16%, ba cổ đông lớn này dự kiến lần lượt nhận khoảng 11,6 tỷ đồng, 9,3 tỷ đồng và 1,7 tỷ đồng.

Sau đợt chi trả, PNP dự kiến hoàn thành kế hoạch cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 16% đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp PNP duy trì mức cổ tức tiền mặt 16%.

Lợi nhuận nửa đầu năm tăng 3%

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, PNP ghi nhận doanh thu đạt 174 tỷ đồng, tăng 2%; trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 3 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 22 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

So với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua, PNP đã thực hiện khoảng 44% mục tiêu doanh thu và 50% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm, tương ứng 44 tỷ đồng.

Với kết quả này, doanh nghiệp còn khoảng 22 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cần thực hiện trong nửa cuối năm để hoàn thành kế hoạch năm 2026.