Công ty sản xuất xe VinFast sáp nhập doanh nghiệp có vốn gần 137.000 tỷ đồng

ĐHĐCĐ CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) ngày 26/9 vừa qua đã ban hành nghị quyết về việc thông qua phương án nhận sáp nhập CTCP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương Lai.

Công ty Tương Lai hiện có vốn điều lệ 136.886 tỷ đồng. Trước đó, doanh nghiệp này là pháp nhân dẫn đầu nhóm nhà đầu tư tham gia thương vụ nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast từ VinFast Auto.

Theo công bố của CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast, sau khi hoàn tất sáp nhập, Công ty Tương Lai sẽ chấm dứt tồn tại. CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast kế thừa toàn bộ quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của doanh nghiệp này.

Sau thương vụ, vốn điều lệ của CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast đạt hơn 214.009 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng được bổ sung các ngành, nghề kinh doanh mà Công ty Tương Lai đang đăng ký.

Sau khi hoàn tất sáp nhập, Tương Lai sẽ chấm dứt tồn tại, VinFast kế thừa toàn bộ quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của doanh nghiệp này. Ảnh minh hoạ: Vingroup.

Công ty Tương Lai trước đây có tên CTCP Nghiên cứu và Phát triển Novatech. Ngày 22/8/2025, một phần tài sản thuần của CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast được tách để thành lập Novatech. Sau đó, doanh nghiệp này đổi tên thành CTCP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương Lai.

Đến tháng 5/2026, Công ty Tương Lai trở thành nhà đầu tư dẫn đầu nhóm gồm doanh nghiệp này, CTCP Ngọc Quý và ông Phạm Nhật Vượng nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast từ VinFast Auto Ltd.

Giá trị thương vụ khoảng 13.309,6 tỷ đồng, tương đương 530 triệu USD. Theo phương án được công bố, Công ty Tương Lai dự kiến nắm khoảng 49% quyền biểu quyết tại CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast.

Tiếp đó, ngày 16/6/2026, CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast thông qua phương án tách doanh nghiệp để thành lập CTCP VinFast Việt Nam. Đến ngày 19/6, việc tách doanh nghiệp được hoàn tất.

Theo phương án, CTCP VinFast Việt Nam tiếp nhận các tài sản liên quan đến R&D, sở hữu trí tuệ, bán hàng, dịch vụ hậu mãi và phần vốn tại một số công ty con. Trong khi đó, CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast giữ lại các tài sản liên quan đến hoạt động sản xuất tại Việt Nam.

Sau khi hoàn tất tách, CTCP VinFast Việt Nam có vốn điều lệ 5.183,8 tỷ đồng, còn CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast có vốn điều lệ 85.609,2 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty Tương Lai được hình thành từ một phần tài sản tách khỏi CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast vào tháng 8/2025, sau đó tham gia nhóm nhà đầu tư nhận chuyển nhượng chính doanh nghiệp này vào tháng 5/2026. Một tháng sau, CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast tiếp tục tách để thành lập CTCP VinFast Việt Nam, trước khi nhận sáp nhập Công ty Tương lai vào tháng 9.