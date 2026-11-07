Công ty sản xuất đồ gỗ bùng cháy kèm theo tiếng nổ, nhiều người hoảng loạn

Khoảng 17h30 ngày 7/11, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông của công ty sản xuất đồ dùng bằng gỗ nằm trên đường Tân Phước Khánh 40, phường Tân Khánh, TP.HCM.

Clip hiện trường vụ cháy nổ tại một công ty sản xuất đồ gỗ ở TP.HCM

Phát hiện hỏa hoạn, người dân hô hoán nhau dùng các thiết bị chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Do chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng.

Hiện trường vụ cháy

Trong quá trình ngọn lửa bùng phát xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân xung quanh hoảng sợ. Lo ngại đám cháy lan sang các nhà dân, nhiều người đã kéo vòi nước hỗ trợ dập lửa, đồng thời di dời tài sản ra khu vực an toàn.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy khu vực 32 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP.HCM điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa và khoanh vùng chống cháy lan.

Đến gần 19h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, không còn nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, tiến sâu vào bên trong nhà xưởng để kiểm tra, ngăn nguy cơ lửa bùng phát trở lại.