Công ty sạch nghĩa vụ tài chính chỉ mất 12 giờ làm thủ tục giải thể

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình các nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Quochoi.vn.

Chiều 29/10, sau khi nhiều đại biểu Quốc hội đưa ra ý kiến góp ý về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có báo cáo giải trình, làm rõ các nội dung được đại biểu quan tâm.

Mở đầu phần giải trình, Bộ trưởng Tài chính khẳng định dự án luật lần này được xây dựng theo hướng không hỗ trợ doanh nghiệp tràn lan mà tập trung kiến thiết môi trường và dẫn dắt DNNVV phát triển, đáp ứng những yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Làm thủ tục giải thể chỉ mất 12 giờ

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm là việc doanh nghiệp gia nhập thị trường đã khó nhưng rút lui khỏi thị trường còn khó hơn.

Bộ trưởng thừa nhận khó khăn nhất trong vấn đề này là giải quyết doanh nghiệp đã dừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế. Theo thống kê, hiện cả nước còn 2,8 triệu mã số thuế chưa đóng ở trạng thái 03 (đã ngừng hoạt động kinh doanh) và 06 (không hoạt động ở địa điểm đăng ký). Trong số này, có khoảng 1,2 triệu mã số thuế là của doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp.

Sau 8 tháng đầu năm, cơ quan quản lý đã đóng được gần 600.000 mã số thuế. Theo Bộ trưởng, để làm sạch hàng triệu mã số thuế còn lại, cần phải có chính sách đặc thù.

Ông lấy ví dụ một doanh nghiệp đã dừng hoạt động cách đây 10 năm, không phát sinh gì, đến nay muốn đóng mã số thuế, ít nhất phải nộp tiền thuế và tiền phạt khoảng 62 triệu đồng, chủ yếu phát sinh do thuế môn bài.

Do đó, Bộ Tài chính đang nghiên cứu, sắp tới sẽ báo cáo Chính phủ, báo cáo Quốc hội về việc xem xét xóa tiền nợ thuế môn bài, miễn phạt tiền chậm nộp để làm sạch các mã số thuế này.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết hiện Bộ đã có chỉ đạo cơ quan liên quan, nếu doanh nghiệp đã sạch nghĩa vụ tài chính, khi làm thủ tục giải thể, đóng cửa doanh nghiệp chỉ trong vòng 12 tiếng. “Hiện nay việc này đang được triển khai rất tốt”, Bộ trưởng nói.

Liên quan tiêu chí xác định DNNVV, dự thảo luật đang quy định ngưỡng xác định gồm lao động bình quân 300 người, tổng nguồn vốn tối đa 150 tỷ hoặc tổng doanh thu dưới 400 tỷ đồng/năm.

Bộ trưởng cho biết luật hiện hành quy định các ngưỡng này lần lượt là lao động bình quân 200 người, tổng nguồn vốn 100 tỷ và tổng doanh thu là 300 tỷ đồng/năm. Đề xuất nâng các ngưỡng xác định DNNVV được tính toán dựa trên tốc độ tăng trưởng GDP, cũng như chỉ số lạm phát từ năm 2017 đến nay. Đồng thời, việc điều chỉnh cũng phù hợp với thông lệ quốc tế.

“Khi xây dựng các tiêu chí này, cơ quan soạn thảo đã làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như cơ quan tài chính quốc tế của World Bank, OECD, tham khảo các nước xung quanh như Thái Lan, Nhật Bản để đưa ra các mức phù hợp”, Bộ trưởng Tuấn thông tin.

Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh đây là ngưỡng xác định tối đa quy định trong luật. Sau đó, luật sẽ giao Chính phủ quy định mức phù hợp với từng ngành nghề.

Chọn chính sách hỗ trợ hiệu quả

Một nội dung nhận được nhiều góp ý từ đại biểu Quốc hội là các nhóm chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết dự thảo luật được thiết kế với 11 chính sách hỗ trợ chung và 4 chính sách hỗ trợ trọng tâm.

Với các chính sách hỗ trợ về thuế, nhiều đại biểu đề xuất miễn thuế thu nhập cho DNNVV trong 3 năm đầu từ khi có lợi nhuận thay vì 3 năm đầu tư khi thành lập như dự thảo. Bộ trưởng Tuấn cho rằng đề xuất trong dự thảo không phải đề xuất mới mà được kế thừa từ quy định tại Nghị quyết 198 của Quốc hội ban hành năm 2025 về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo ông, 3 năm đầu tư khi thành lập doanh nghiệp là giai đoạn khó khăn để thích ứng và tồn tại, nhưng việc hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn này cũng đi kèm việc khuyến khích doanh nghiệp phải phát triển.

Về chính sách hỗ trợ tiếp cận mặt bằng, Bộ trưởng cho biết trước đây đã cho phép địa phương hỗ trợ về mặt quỹ đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đến nay, tại dự thảo luật đã cho phép UBND báo cáo HĐND cấp tỉnh đầu tư hạ tầng cho cụm công nghiệp, khu công nghiệp cho DNNVV. Đây cũng là chính sách tiếp nối thành công của Nghị quyết 198.

Tương tự, chính sách dành tối thiểu 20% kinh phí mua sắm công cho DNNVV và ưu tiên các gói thầu mua sắm dưới 20 tỷ đồng trở xuống cũng được kế thừa từ Nghị quyết 198.

Theo Bộ trưởng Tuấn, chính sách này đã được thực thi rất thành công, tạo đầu ra cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trong gần 1 năm triển khai, đến nay đã có gần 226.000 gói thầu dưới 20 tỷ đồng dành cho DNNVV với hơn 12.000 doanh nghiệp tham gia, tổng số vốn tiếp cận khoảng 126.000 tỷ đồng.