Dự lễ kỷ niệm có: Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel; Trung tướng Hoàng Anh Xuân, Anh hùng Lao động, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel; Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tập đoàn qua các thời kỳ; lãnh đạo các tổng công ty, công ty và cán bộ, nhân viên VAM dự lễ kỷ niệm.

Công ty Quản lý tài sản Viettel đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Sau 20 năm, Công ty Quản lý tài sản Viettel đã hoàn thành 284 dự án, trong số đó có trung tâm dữ liệu đầu tiên của Việt Nam vượt ngưỡng 100MW và nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên của Việt Nam. Theo đó, trung tâm dữ liệu Viettel Hòa Lạc, với công suất 30MW, đưa vào khai thác năm 2024, là trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam tại thời điểm vận hành. Ngay sau đó, hàng loạt trung tâm dữ liệu được khởi công gần như đồng thời trên cả ba miền, trong đó có Trung tâm Dữ liệu và Nghiên cứu phát triển công nghệ cao Viettel tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung (TP Hồ Chí Minh) với tổng mức đầu tư trong các giai đoạn gần 1 tỷ USD; khi hoàn thành, hệ thống này sẽ là hạ tầng then chốt cho Chính phủ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo của Việt Nam.

Đáng chú ý, từ hạ tầng dữ liệu, VAM tiến sang hạ tầng cho nghiên cứu và sản xuất. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel với quy mô 13ha, tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành “đầu não” đổi mới sáng tạo của tập đoàn. Nhà máy chip bán dẫn tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, quy mô 27ha, khởi công vào tháng 1-2026, là công trình có độ phức tạp kỹ thuật chưa có tiền lệ tại Việt Nam.

Đặc biệt, VAM đảm nhận toàn bộ chuỗi công việc của dự án, từ thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu quốc tế đến quản lý thi công. Song song với đó, đơn vị xây dựng các tổ hợp nghiên cứu, nhà xưởng phục vụ công nghiệp quốc phòng. Đơn vị cũng tham gia các dự án trụ sở mới cùng những đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới như Gensler (Mỹ), Nikken Sekkei (Nhật Bản) và GMP (Đức).

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Viettel ghi nhận tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, sự bền bỉ và sự thận trọng của từng cán bộ, nhân viên của VAM. Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến đánh giá: “Khi Viettel đẩy mạnh phát triển hạ tầng số phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia, hạ tầng phục vụ nghiên cứu, sản xuất công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng, VAM tiếp tục đảm nhận những công trình trọng điểm, với yêu cầu khắt khe, phức tạp về kỹ thuật và bảo mật, trong đó có nhiều công trình mang tính tiên phong, lần đầu tiên tại Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh”.

Tòa nhà trụ sở Tập đoàn Viettel được Công ty Quản lý tài sản Viettel thi công đoạt giải Vàng Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2022-2023 do Hội Kiến trúc sư Việt Nam công bố.

Đề cập đến phương hướng thời gian tới, Thượng tá Vũ Tiến Duy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Quản lý Tài sản Viettel nhấn mạnh: “Nếu 20 năm qua là chặng đường ‘xây tổ’, thì chặng đường sắp tới sẽ là kinh doanh và tối ưu hóa hạ tầng. Từ thực hiện các dự án được giao, VAM chủ động đầu tư, làm chủ công nghệ và chuẩn bị hạ tầng cho chiến lược của tập đoàn trong 20 năm tới. Bên cạnh hạ tầng số và công nghệ cao, đơn vị sẽ mở rộng sang kinh doanh bất động sản thương mại, khu công nghệ số tập trung và hạ tầng logistics. Mục tiêu trong 10 năm tới, tổng mức tài sản quản lý tăng 8-10 lần so với hiện nay".