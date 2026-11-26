Sau khi chuyện tình cảm của Tuấn Ngọc và Khánh Như được công khai, phản ứng từ phía công ty quản lý cũng trở thành điều được quan tâm. Cả hai cùng hoạt động trong một đơn vị nên việc công ty đón nhận mối quan hệ này như thế nào là câu hỏi được nhiều người đặt ra.

Khánh Như và Tuấn Ngọc giúp đỡ nhau sau hậu trường.

Trong chia sẻ mới, đại diện công ty quản lý cho biết những ngày qua đã nhận được tin nhắn hỏi về lý do ủng hộ hai nghệ sĩ cùng công ty yêu nhau. Do chưa có thời gian phản hồi riêng, đại diện công ty quản lý quyết định trả lời chung bằng một bài viết ngắn, với cách diễn đạt vui vẻ.

Khánh Như và Tuấn Ngọc tại sự kiện trước đó.

Lý do đầu tiên được đưa ra là “không đồng ý cũng không có được”. Câu nói mang tính trêu đùa, cho thấy người đại diện đón nhận chuyện tình cảm của hai nghệ sĩ khá thoải mái. Cách dùng từ gần gũi cũng khiến lời phản hồi có sắc thái như một cuộc trò chuyện thân tình.

Đến lý do thứ hai, người đại diện tiếp tục nói vui rằng “lỡ rồi thì cùng công ty vẫn dễ quản lý hơn”. Câu trả lời gắn trực tiếp với điều khiến các phóng viên tò mò, đó là Tuấn Ngọc và Khánh Như đều thuộc cùng một công ty.

Qua hai lý do ngắn gọn, đại diện truyền thông bày tỏ sự cởi mở với mối quan hệ của cặp đôi. Chia sẻ tập trung vào cách đón nhận chuyện yêu đương bằng sự vui vẻ, đồng thời tạo thêm một góc nhìn về phản ứng của những người làm việc gần gũi với cả hai.

Tuấn Ngọc luôn xuất hiện cùng Khánh Như tại các sự kiện qua trọng.

Đáng chú ý, lời phản hồi được đưa ra trong bối cảnh chuyện tình của Tuấn Ngọc và Khánh Như đang nhận sự quan tâm. Vì thế, thái độ từ phía công ty cũng góp thêm một chi tiết cho câu chuyện mà người hâm mộ theo dõi.

Khánh Như từng đăng quang Á hậu 1 Miss World Vietnam 2026 trước khi đại diện Việt Nam tham gia Miss International 2026. Trong suốt hành trình tại đấu trường nhan sắc quốc tế, cô thể hiện sự tự tin, chỉn chu và nỗ lực qua từng phần thi.

Thành tích Á hậu 4 được xem là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động nghệ thuật và sắc đẹp của người đẹp. Sau cuộc thi, Khánh Như tiếp tục tham gia các hoạt động cùng ban tổ chức, đồng thời nhận được sự chú ý từ đông đảo khán giả trong nước.

Về phía Tuấn Ngọc, anh từng đăng quang Mr World Vietnam, sau đó đại diện Việt Nam tham gia Mr World và giành danh hiệu Á vương 1. Sở hữu ngoại hình sáng, chiều cao nổi bật cùng kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, Tuấn Ngọc là gương mặt nhận được sự quan tâm của công chúng.