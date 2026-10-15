Công ty quản lý Kim Soo Hyun đưa ra cảnh báo cứng rắn

Theo MyDaily, ngày 14/10, công ty quản lý Gold Medalist đã phát đi thông báo chính thức liên quan đến kết quả điều tra những cáo buộc nhắm vào nam diễn viên Kim Soo Hyun trong thời gian qua.

Theo thông báo, cơ quan điều tra Hàn Quốc đã quyết định không chuyển hồ sơ truy tố Kim Soo Hyun đối với cáo buộc vi phạm Luật Phúc lợi Trẻ em với kết luận không có căn cứ xác định hành vi phạm tội.

Công ty quản lý Gold Medalist đã phát đi thông báo chính thức liên quan đến kết quả điều tra.

Gold Medalist cho biết: "Sau quá trình điều tra kỹ lưỡng, cơ quan chức năng đã quyết định không chuyển hồ sơ truy tố Kim Soo Hyun về cáo buộc vi phạm Luật Phúc lợi Trẻ em do không có dấu hiệu phạm tội".

Công ty đồng thời khẳng định những thông tin từng lan truyền về việc Kim Soo Hyun có quan hệ tình cảm với cố diễn viên Kim Sae Ron khi cô chưa thành niên đã được cơ quan điều tra xác định là không có căn cứ khách quan.

Sau khi công bố kết quả điều tra, Gold Medalist tiếp tục đề cập đến tình trạng phát tán tin đồn và bình luận tiêu cực liên quan đến nam diễn viên trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, công ty cho biết Kim Se Ui - người điều hành kênh YouTube Garo Sero Research Institute và bị phía Kim Soo Hyun cáo buộc là người đầu tiên phát tán những thông tin sai lệch đã bị bắt tạm giam và truy tố về các cáo buộc liên quan đến hành vi phỉ báng bằng thông tin sai sự thật theo Luật Mạng thông tin và truyền thông Hàn Quốc.

Theo Gold Medalist, việc tiếp tục trích dẫn những nội dung bị cáo buộc là sai sự thật, đăng tải lại video, hình ảnh chụp màn hình hoặc chia sẻ các bài viết có nội dung tương tự có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý.

Công ty nhấn mạnh ngay cả những trường hợp chỉ đăng lại thông tin từ nguồn khác hoặc dẫn nguồn bài viết cũng không đương nhiên được miễn trách nhiệm dân sự và hình sự.

Ngoài ra, phía Kim Soo Hyun cho biết đang xem xét khả năng áp dụng Điều 314 Bộ luật Hình sự Hàn Quốc liên quan đến hành vi cản trở hoạt động kinh doanh, đồng thời tiến hành các thủ tục khởi kiện dân sự để yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Gold Medalist tuyên bố sẽ không thỏa hiệp với những cá nhân được xác định có hành vi vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, công ty quản lý trực tiếp gửi lời cảnh báo đến những tài khoản từng đăng tải hoặc chia sẻ nội dung tiêu cực về Kim Soo Hyun.

"Chúng tôi đề nghị những cá nhân đã đăng tải hoặc chia sẻ bài viết, bình luận chứa thông tin sai sự thật hay nội dung phỉ báng Kim Soo Hyun lập tức tự nguyện xóa bỏ. Đối với những người có hành vi vi phạm pháp luật đã được xác định, các thủ tục xử lý hình sự đang được tiến hành theo từng trường hợp", Gold Medalist nhấn mạnh.

Công ty quản lý trực tiếp gửi lời cảnh báo đến những tài khoản từng đăng tải hoặc chia sẻ nội dung tiêu cực về Kim Soo Hyun.

Phía nam diễn viên cũng lưu ý rằng các quy định sửa đổi của Luật Mạng thông tin và truyền thông Hàn Quốc có hiệu lực từ tháng 7 đã tăng cường chế tài đối với hành vi phát tán thông tin sai sự thật và trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Công ty bày tỏ mong muốn người dùng mạng xã hội không tiếp tục lan truyền những cáo buộc chưa được kiểm chứng để tránh phải đối mặt với hậu quả pháp lý.

Động thái mới nhất của Gold Medalist thu hút sự chú ý bởi Kim Soo Hyun từng trở thành tâm điểm tranh cãi liên quan đến những cáo buộc về đời tư. Những thông tin này đã ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh của nam diễn viên và tạo ra nhiều luồng ý kiến trên mạng xã hội.

Với kết quả điều tra vừa được phía công ty công bố, Kim Soo Hyun đã không bị chuyển hồ sơ truy tố đối với cáo buộc vi phạm Luật Phúc lợi Trẻ em. Tuy nhiên, các thủ tục pháp lý liên quan đến những cá nhân bị cáo buộc phát tán thông tin sai sự thật vẫn đang tiếp diễn.