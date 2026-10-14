Công ty quản lý Kim Soo Hyun cảnh báo hành vi lan truyền thông tin sai sự thật

Ngày 14/10, Gold Medalist, công ty quản lý của nam diễn viên Kim Soo Hyun, đã đưa ra tuyên bố chính thức liên quan đến những cáo buộc nhắm vào nghệ sĩ của mình.

Công ty cho biết cảnh sát đã quyết định không chuyển hồ sơ vụ việc của Kim Soo Hyun sang cơ quan công tố đối với cáo buộc vi phạm Luật Bảo vệ Trẻ em do không tìm thấy bằng chứng buộc tội.

Theo Gold Medalist, kết quả điều tra cho thấy những cáo buộc nhằm vào Kim Soo Hyun không có cơ sở thực tế hoặc bằng chứng khách quan để chứng minh.

Ảnh: Gold Medalist

Trước đó, nam diễn viên vướng vào tranh cãi liên quan đến cáo buộc từng hẹn hò với cố diễn viên Kim Sae Ron khi cô chưa đủ tuổi trưởng thành.

Gold Medalist khẳng định vụ việc không còn đơn thuần là cuộc tranh luận xoay quanh những thông tin chưa được kiểm chứng. Công ty cho rằng kết quả điều tra chính thức đã cho thấy các cáo buộc này là sai sự thật.

Trong tuyên bố, Gold Medalist cũng đề cập đến Kim Se Ui, người điều hành kênh YouTube Garosero Research Institute (Viện Nghiên cứu Garosero), được cho là người đầu tiên công bố và liên tục lan truyền những cáo buộc nhằm vào Kim Soo Hyun.

Theo công ty quản lý, Kim Se Ui đã bị truy tố trong tình trạng tạm giam với các cáo buộc, bao gồm hành vi phỉ báng bằng thông tin sai sự thật theo luật liên quan đến mạng thông tin và truyền thông của Hàn Quốc.

Gold Medalist nhấn mạnh rằng việc tiếp tục trích dẫn những cáo buộc do Kim Se Ui đưa ra, hoặc đăng tải, chia sẻ và phát tán lại các nội dung này như thể đó là sự thật, có thể cấu thành hành vi vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, công ty cảnh báo về việc sử dụng lại các hình ảnh, ảnh chụp màn hình, hình thu nhỏ video, bản ghi hình và những tài liệu từng xuất hiện trong các chương trình phát sóng của Garosero Research Institute.

Theo Gold Medalist, ngay cả khi người đăng tải không bổ sung chú thích hay trích dẫn nguồn, hành vi chia sẻ hoặc chỉnh sửa một phần những tài liệu này vẫn có thể bị xem là hành động cố ý tiếp tục gây tổn hại đến nạn nhân.

Công ty cũng cho biết những hành vi phát tán thông tin sai sự thật có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự nghiêm trọng hơn, tùy theo mục đích, mức độ ác ý, tần suất tái phạm và phạm vi ảnh hưởng.

Ngoài ra, các hành vi này có thể được xem xét khi xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các vụ kiện dân sự.

Gold Medalist kêu gọi những cá nhân từng đăng tải hoặc chia sẻ các bài viết, bình luận chứa thông tin sai sự thật hay nội dung phỉ báng Kim Soo Hyun nhanh chóng gỡ bỏ những nội dung liên quan.

Đồng thời, công ty khẳng định đang tiến hành các thủ tục pháp lý, bao gồm tố tụng hình sự, đối với những cá nhân bị xác định có hành vi vi phạm.

Động thái mới nhất cho thấy Gold Medalist tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ danh dự và quyền lợi của Kim Soo Hyun trước những thông tin mà công ty cho là sai sự thật trên mạng xã hội.