Theo MyDaily, ngày 20/11, Tòa án Trung tâm Seoul đã đưa ra phán quyết trong vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại giữa các doanh nghiệp thuộc hệ thống Cuckoo với nam diễn viên Kim Soo Hyun và công ty quản lý Gold Medalist. Cụ thể, hội đồng xét xử tuyên các nguyên đơn thắng kiện một phần trong vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại trị giá hơn 2 tỷ won (khoảng 35 tỷ đồng).

Theo phán quyết, Gold Medalist có trách nhiệm bồi thường hơn 260 triệu won cho Cuckoo Electronics và hơn 610 triệu won cho Cuckoo Homesys. Tổng số tiền mà công ty quản lý Kim Soo Hyun phải chi trả là hơn 870 triệu won (khoảng 15 tỷ đồng).

Công ty quản lý Kim Soo Hyun phải chi trả là hơn 870 triệu won cho nhãn hàng.

Tuy nhiên, một trong những tình tiết đáng chú ý nhất của vụ kiện là tòa án đã bác bỏ yêu cầu bồi thường thiệt hại mà phía nhãn hàng đưa ra đối với cá nhân Kim Soo Hyun. Điều này đồng nghĩa với việc theo phán quyết lần này, nam diễn viên không phải trực tiếp chịu trách nhiệm bồi thường cho nhãn hàng, trong khi công ty quản lý có nghĩa vụ chi trả khoản tiền kể trên.

Trước khi vướng ồn ào đời tư, Kim Soo Hyun từng có hơn 10 năm đảm nhận vai trò người mẫu quảng cáo độc quyền cho Cuckoo Electronics. Mối quan hệ hợp tác kéo dài hơn một thập kỷ giữa hai bên gặp biến cố khi nam diễn viên vướng nghi vấn từng hẹn hò với cố diễn viên Kim Sae Ron vào thời điểm cô chưa thành niên.

Sau khi tranh cãi bùng phát, vào tháng 5/2025, phía Cuckoo đã đệ đơn kiện Kim Soo Hyun và Gold Medalist, yêu cầu bồi thường thiệt hại với số tiền hơn 2 tỷ won. Ngoài Cuckoo, một số doanh nghiệp từng hợp tác với Kim Soo Hyun trong vai trò người mẫu quảng cáo cũng được cho là đã tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Đáng chú ý, vào tháng 7/2026, cảnh sát Hàn Quốc xác định không có căn cứ đối với nghi vấn Kim Soo Hyun hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô chưa thành niên và quyết định không chuyển vụ việc sang cơ quan công tố.

Cảnh sát Hàn Quốc xác định không có căn cứ đối với nghi vấn Kim Soo Hyun hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô chưa thành niên.

Phán quyết mới nhất đánh dấu một diễn biến quan trọng trong quá trình giải quyết những tranh chấp thương mại phát sinh từ ồn ào của Kim Soo Hyun. Dù công ty quản lý phải đối mặt với khoản bồi thường lớn, việc tòa án bác bỏ yêu cầu bồi thường đối với cá nhân nam diễn viên là tình tiết đáng chú ý trong cuộc chiến pháp lý kéo dài liên quan đến các hợp đồng quảng cáo của nam diễn viên.