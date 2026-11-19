Galaxy Corporation và Unitree Robotics sẽ kết hợp trình làng ban nhạc nữ robot K-pop. Ảnh: Kuaikeji.

Galaxy Corporation, công ty giải trí và công nghệ Hàn Quốc quản lý nam ca sĩ G-Dragon, đang hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc, trong đó có Unitree Robotics, để phát triển mô hình biểu diễn kết hợp giữa robot và âm nhạc thần tượng.

Theo thông tin được tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với Nhật báo Kinh tế (Trung Quốc), Galaxy Corporation dự kiến ra mắt nhóm nhạc nữ robot vào tháng 1/2027, sau đó tổ chức chuyến lưu diễn quốc tế.

Công ty hiện đã bắt tay với Unitree Robotics và Giant Star Legend cùng một số doanh nghiệp khác, hướng tới mô hình hợp tác “phần cứng sản xuất tại Trung Quốc, nội dung do Hàn Quốc phát triển”.

Theo kế hoạch, vào tháng 12 năm nay, Galaxy Corporation sẽ tổ chức một buổi biểu diễn K-pop quy mô nhỏ với các robot tại Macau (Trung Quốc), nhằm thăm dò thị trường và tạo bước khởi động. Sau đó, chương trình dự kiến được đưa tới Dubai và Tokyo.

Robot biểu diễn nhảy K-pop. Ảnh: Xevt.

Không chỉ nhảy K-pop, robot còn trình diễn thời trang

Galaxy Corporation cũng đang chuẩn bị một chương trình trình diễn thời trang bằng robot, dự kiến tổ chức tại Hong Kong.

Theo ý tưởng của nhà sáng lập Choi Yong-ho, các buổi biểu diễn robot không chỉ giới hạn ở việc tái hiện những tiết mục của các nhóm nhạc Hàn Quốc. Công ty muốn kết hợp cả nhạc pop Hoa ngữ, qua đó tạo ra không gian giao lưu âm nhạc và văn hóa giữa các khu vực.

Ông Choi Yong-ho giải thích rằng bản chất của một thần tượng không thay đổi, dù đó là thần tượng robot, thần tượng ảo hay nghệ sĩ bằng xương bằng thịt. Điểm cốt lõi vẫn là phải có cộng đồng người hâm mộ riêng.

Ông nói: “Những người yêu thích robot có thể trở thành fan của thần tượng robot; người thích thần tượng ảo cũng sẽ hình thành cộng đồng riêng, và thần tượng là người thật cũng vậy. Nếu kết hợp cả ba hình thái này, chúng ta có thể tạo ra một cộng đồng người hâm mộ hoàn toàn mới”.

Trước dự án lần này, Galaxy Corporation đã triển khai một số thử nghiệm kết hợp robot với hoạt động biểu diễn giải trí.

Công ty từng bố trí robot biểu diễn cùng nghệ sĩ tại sự kiện ăn mừng thành công của G-Dragon, tổ chức trình diễn thời trang tại công viên robot ở Seoul, đồng thời đưa 17 robot hình người tới Quảng trường Thời đại ở New York để thực hiện màn trình diễn K-pop ngẫu hứng.

Galaxy Corporation đưa robot trình diễn K-pop ngẫu hứng ở Quảng trường Thời Đại, New York. Ảnh: Sedaily.

Unitree từng cho robot nhảy ca khúc của G-Dragon

Đáng chú ý, Unitree Robotics – đối tác công nghệ trong dự án – vốn đã có sự kết nối với G-Dragon từ trước. Robot hình người của hãng từng thực hiện màn nhảy mô phỏng vũ đạo ca khúc “Power” của nam ca sĩ Hàn Quốc này.

Tuy nhiên, ý tưởng đưa một nhóm nhạc nữ robot chính thức ra mắt vẫn khiến không ít người cảm thấy khó hình dung.

Sức hút của thần tượng K-pop phần lớn đến từ cảm xúc chân thực, khả năng tương tác trực tiếp trên sân khấu và cá tính riêng của từng nghệ sĩ. Robot có thể thực hiện những động tác đồng đều, bắt nhịp chính xác và tạo ra các màn vũ đạo đẹp mắt. Nhưng liệu chúng có thể xây dựng được mối liên kết tình cảm lâu dài với người hâm mộ như những thần tượng bằng xương bằng thịt hay không vẫn là câu hỏi lớn.

Robot của Unitree biểu diễn vũ đạo. Ảnh: Sohu.

Galaxy Corporation muốn đưa công nghiệp thần tượng sang kỷ nguyên robot

Galaxy Corporation là công ty quản lý của G-Dragon, Lee Tae-min, Kim Jong-kook cùng một số nghệ sĩ tên tuổi khác. Thành lập năm 2019, doanh nghiệp này chỉ trong vài năm đã phát triển thành một kỳ lân với mức định giá khoảng 1.000 tỷ won (tương đương khoảng 680 triệu USD).

Trước đây, hoạt động kinh doanh cốt lõi của Galaxy Corporation tập trung vào quản lý nghệ sĩ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ (IP). Tuy nhiên, trong hai năm gần đây, công ty ngày càng chuyển trọng tâm sang lĩnh vực giải trí kết hợp trí tuệ nhân tạo và robot hình người.

Thay vì chỉ phụ thuộc vào lịch trình hoạt động của các nghệ sĩ thật, Galaxy Corporation muốn đưa mô hình đào tạo, xây dựng hình tượng và phát triển thần tượng K-pop vốn đã rất thành công của Hàn Quốc sang lĩnh vực robot hình người.

Nếu thành công, đây có thể là một hướng kinh doanh mới: robot không chỉ làm nhiệm vụ phục vụ, sản xuất hay hỗ trợ con người, mà còn trở thành những “ngôi sao giải trí” có thương hiệu, chương trình biểu diễn và cộng đồng người hâm mộ riêng.

Theo Sohu, Sina