Theo một bản tin độc quyền từ 'Sports Kyunghyang' vào ngày 22/11, công ty LightInTheBox (có trụ sở tại Hồng Kông) đã đệ đơn phản đối lên Hội đồng Xét xử và Kháng cáo Nhãn hiệu (TTAB) thuộc Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO), vào ngày 16/11.

Đơn phản đối này liên quan đến hai hồ sơ đăng ký nhãn hiệu "ADOR" tại Hoa Kỳ do công ty ADOR nộp. Một hồ sơ bao gồm các sản phẩm may mặc như áo phông, mũ và hanbook. Hồ sơ còn lại bao gồm các dịch vụ bán lẻ và quản lý, trong đó có hoạt động quản lý diễn viên và ca sĩ.

LightInTheBox hiện đang kinh doanh các sản phẩm may mặc dưới thương hiệu "Ador" thông qua các trang web, bao gồm ador.com. Trong đơn phản đối, công ty này cho rằng, các nhãn hiệu mà ADOR dự định đăng ký là trùng khớp hoặc là một "bản sao giả mạo" các nhãn hiệu của chính họ.

Nhà bán lẻ này còn cáo buộc rằng, phía ADOR đã cố tình chọn nhãn hiệu đó nhằm tạo sự liên tưởng đến thương hiệu của LightInTheBox. Họ cũng lập luận rằng, các hồ sơ đăng ký của ADOR có thể làm loãng danh tiếng và uy tín thương hiệu của họ, đồng thời yêu cầu hủy bỏ cả hai hồ sơ đăng ký này.

Đây là những cáo buộc do LightInTheBox đưa ra trong một quy trình hành chính đang diễn ra và hiện chưa có phán quyết nào từ phía TTAB. Trước đó, vào tháng 11/2018, LightInTheBox từng nộp đơn đăng ký "ADOR" làm nhãn hiệu cho các sản phẩm may mặc tại Hoa Kỳ. Dù hồ sơ này đã nhận được thông báo chấp thuận, nhưng sau đó đã bị hủy bỏ vào tháng 6/2022 do công ty không nộp bằng chứng về việc sử dụng thương mại theo yêu cầu.

Một tranh chấp tiềm tàng khác liên quan đến công ty trang sức Sterling Jewelers (Hoa Kỳ). Theo 'Sports Kyunghyang', Sterling đã gia hạn thời hạn phản đối đối với hai hồ sơ đăng ký của ADOR (liên quan đến trang sức và dịch vụ bán lẻ) đến ngày 13/1/2027. Hồ sơ của công ty này cho thấy, các bên đang trong quá trình thảo luận để đi đến thỏa thuận giải quyết.

Trước đây, Sterling đã đăng ký các nhãn hiệu "ADORE" cho các sản phẩm trang sức. Ở giai đoạn này, việc yêu cầu thêm thời gian không đồng nghĩa với việc công ty đã chính thức nộp đơn phản đối.

Quy trình tại TTAB chỉ giới hạn ở việc xác định xem ADOR có quyền được cấp đăng ký nhãn hiệu liên bang tại Hoa Kỳ hay không. Hội đồng này không có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại về vi phạm nhãn hiệu, quyết định bồi thường thiệt hại hay ban hành lệnh ngăn chặn một công ty sử dụng nhãn hiệu. Do đó, quy trình hiện tại không ngăn cản NewJeans thực hiện các hoạt động quảng bá tại Hoa Kỳ, cũng như không cấm ADOR bán các sản phẩm thương mại. Vụ việc này chỉ liên quan đến các đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu liên bang của công ty quản lý này.

Thông báo từ TTAB nêu rõ rằng, ADOR phải nộp phản hồi trước ngày 15/1/2027. Nếu không phản hồi đúng thời hạn, công ty có thể phải đối mặt với phán quyết mặc định, dẫn đến việc cả hai đơn đăng ký trên đều bị hủy bỏ. Tính đến ngày 22/11, ADOR vẫn chưa đưa ra phản hồi công khai nào về tranh chấp này.