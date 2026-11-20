Theo Yonhap News, ngày 20/11, Hội đồng xét xử số 25 thuộc Tòa án Trung tâm Seoul (do thẩm phán Kwon Ki Man chủ tọa) đã đưa ra phán quyết trong vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại của thương hiệu Cuckoo đối với phía diễn viên Kim Soo Hyun.

Theo phán quyết, Gold Medalist - công ty quản lý của Kim Soo Hyun, phải bồi thường tổng cộng hơn 870 triệu won (khoảng 16 tỷ đồng) cho hai công ty thuộc tập đoàn Cuckoo, gồm: Cuckoo Electronics hơn 260 triệu won (khoảng 5 tỷ đồng) và Cuckoo Homesys hơn 610 triệu won (hơn 11 tỷ đồng).

Tuy nhiên, tòa án không chấp nhận yêu cầu buộc cá nhân nam diễn viên phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Diễn viên Kim Soo Hyun. (Ảnh: Yonhap News).

Kim Soo Hyun từng có hơn 10 năm làm người mẫu độc quyền cho Cuckoo Electronics. Đầu năm ngoái, đơn vị này đã gỡ bỏ các quảng cáo có nam diễn viên, sau khi dư luận phản ứng tiêu cực trước cáo buộc anh từng hẹn hò với cố diễn viên Kim Sae Ron từ khi cô còn là trẻ vị thành niên. Sau đó, công ty này khởi kiện dân sự, yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Kim Soo Hyun từng đối mặt với nhiều vụ kiện từ các nhãn hàng sau khi ồn ào đời tư bùng phát vào tháng 3/2025. Tuy nhiên, phán quyết của tòa án trong các vụ việc không hoàn toàn giống nhau.

Ngày 11/11, Tòa án quận Suwon tuyên công ty thực phẩm chức năng Frombio thắng kiện một phần, yêu cầu phía Kim Soo Hyun hoàn trả gần 1,16 tỷ won (hơn 23 tỷ đồng) tiền thù lao quảng cáo, kèm lãi chậm trả.

Trước đó, Frombio yêu cầu bồi thường tổng cộng khoảng 3,96 tỷ won (hơn 76 tỷ đồng), gồm tiền thù lao quảng cáo và khoản phạt vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, tòa không chấp nhận yêu cầu phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại của doanh nghiệp.

Theo nhận định của tòa, khoản tiền phải hoàn trả tương ứng với thời gian quảng cáo không được sử dụng. Phía Kim Soo Hyun đã kháng cáo phán quyết này.

Trong khi đó, hồi tháng 8, Tòa án quận Đông Seoul bác toàn bộ yêu cầu của thương hiệu đồng hồ Mido về việc buộc Kim Soo Hyun hoàn trả khoản tiền hợp đồng trị giá 570 triệu won (khoảng 11 tỷ đồng).

Do thương hiệu này không nộp đơn kháng cáo trong thời hạn quy định (hạn chót là ngày 10/9), do đó phán quyết ở phiên sơ thẩm chính thức có hiệu lực.

Sự việc bắt đầu vào tháng 3 năm ngoái, Kim Soo Hyun vướng cáo buộc từng hẹn hò với cố diễn viên Kim Sae Ron từ khi cô còn là trẻ vị thành niên.

Thời điểm đó, ngôi sao phim "Nữ hoàng nước mắt" thừa nhận từng hẹn hò với Kim Sae Ron, nhưng phản bác rằng mối quan hệ chỉ bắt đầu sau khi cô đã trưởng thành.

Luật sư Ko Sang Rok, người đại diện pháp lý của Kim Soo Hyun, giải thích rằng theo Luật Phúc lợi trẻ em, "trẻ em" được hiểu là người dưới 18 tuổi.

Đến ngày 7/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin các công tố viên đã trả lại hồ sơ điều tra cho cảnh sát vào ngày 3/9.

Trước đó, vào ngày 29/7, Sở Cảnh sát Seongdong ở Seoul đã quyết định không chuyển vụ án cho công tố viên do thiếu bằng chứng và chuyển hồ sơ để xem xét. Vì các công tố viên không yêu cầu điều tra bổ sung hoặc điều tra lại, quyết định của cảnh sát coi như đã được hoàn tất, khép lại cuộc điều tra khoảng một năm bốn tháng sau khi đơn khiếu nại được đệ trình.

Kim Se Ui, người đứng đầu kênh YouTube Garosero Research Institute - nơi đưa ra các cáo buộc liên quan đến Kim Soo Hyun hiện đã bị bắt và truy tố với cáo buộc phỉ báng cùng một số tội danh khác.

Ngày 26/10, công ty quản lý của Kim Soo Hyun cho biết, cảnh sát đã chuyển hồ sơ của mẹ cố diễn viên Kim Sae Ron, một người mạo danh dì của cô, luật sư Bu Ji Seok và YouTuber Kwon Young Chan sang Viện Công tố quận trung tâm Seoul, trong tình trạng không giam giữ.

Công ty quản lý cho biết, dù ban đầu không nằm trong danh sách bị tố cáo, nhưng theo kết quả điều tra của cảnh sát: Luật sư Bu Ji Seok, đại diện pháp lý phía gia đình người đã khuất, người đã dẫn dắt hai cuộc họp báo bằng cách làm giả, chỉnh sửa tin nhắn KakaoTalk và dùng AI để thao túng giọng nói.

Ngoài ra, ông Kwon Young Chan, chủ kênh YouTube Kwon Young Chan TV, cũng bị xác định có dấu hiệu phạm tội. Hồ sơ của cả hai đã được chuyển đến văn phòng công tố.

Hiện, luật sư Bu bị nghi ngờ phạm tội phỉ báng, còn ông Kwon đối mặt cáo buộc vi phạm Luật đặc biệt về xử phạt các tội phạm bạo lực tình dục.