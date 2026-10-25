Công ty phần mềm của Hàn Quốc hướng tới thị trường doanh nghiệp siêu nhỏ Mỹ

Theo trang tin DigitalToday, công ty phần mềm Hàn Quốc Hancom cho biết đã giới thiệu nền tảng lực lượng lao động trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên Nomadian tới các nhà đầu tư tổ chức tại Mỹ trong các buổi giới thiệu doanh nghiệp diễn ra ở New York và Chicago trong tháng 10.

Hancom cho biết Tổng Giám đốc Kim Yeon-su cùng Giám đốc Công nghệ Jung Ji-hwan và các lãnh đạo khác của công ty đã tới hai thành phố New York và Chicago, tiến hành các cuộc gặp trực tiếp với các nhà đầu tư tổ chức địa phương và trình diễn nền tảng Nomadian.

Theo giới thiệu, Nomadian được thiết kế để hình thành các nhóm AI theo từng chức năng như bán hàng, tiếp thị và nghiên cứu, đồng thời hỗ trợ chủ doanh nghiệp trong quá trình điều hành công ty và quản lý các nhóm này. Nền tảng vận hành trên hệ điều hành tác nhân AI (agentic OS), các giải pháp tài liệu và hệ thống điều phối của Hancom.

Hancom cho biết, một đại diện của một công ty đầu tư tại Mỹ đã bày tỏ sự quan tâm đối với Nomadian sau khi theo dõi buổi trình diễn. Theo người này, dù có nhiều lo ngại rằng AI sẽ lấn sân lĩnh vực phần mềm, những doanh nghiệp tạo ra kết quả thực sự là các công ty có khả năng chuyển AI thành sản phẩm thương mại và tạo ra doanh thu. Một số tổ chức đầu tư cũng cho biết có kế hoạch tới thăm trụ sở Hancom khi đến Hàn Quốc vào tháng 12.

Trong chiến lược thâm nhập thị trường Mỹ, Hancom đặt trọng tâm trước tiên vào nhóm doanh nghiệp có dưới 10 lao động và các doanh nhân hoạt động độc lập. Công ty xác định nhóm khách hàng mục tiêu đầu tiên là khoảng 5,21 triệu doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp cá nhân tại Mỹ đang sử dụng hoặc chi trả cho các dịch vụ AI.

Theo kế hoạch, Hancom sẽ triển khai phiên bản thử nghiệm beta của Nomadian vào tháng 12 năm nay, đẩy nhanh quá trình thương mại hóa và chính thức ra mắt sản phẩm trong năm tới. Công ty cũng sẽ tổ chức sự kiện “Nomadian Day” tại Hancom Tower vào tuần tới để công bố kết quả chương trình gặp gỡ nhà đầu tư, tình hình phát triển của Nomadian cũng như chiến lược mở rộng sang thị trường Mỹ.

Tổng Giám đốc Kim Yeon-su cho hay việc một doanh nghiệp Hàn Quốc đưa một dịch vụ đổi mới ra thị trường toàn cầu là trách nhiệm lớn. Ông khẳng định Hancom sẽ chứng minh thông qua Nomadian rằng các công nghệ và dịch vụ do công ty phát triển có thể vận hành hiệu quả trên thị trường quốc tế.