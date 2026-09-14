Công ty PG được thực hiện dự án khu đô thị 30.000m2

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Theo đó, UBND TPHCM cho Công ty PG được chuyển mục đích sử dụng đối với diện tích 30.009m² đất nông nghiệp (gồm 21.786m² đất trồng cây lâu năm và 8.223m² đất trồng cây hàng năm khác) để kết hợp với diện tích 120m² đất ở tại đô thị hiện hữu, thực hiện dự án Khu đô thị mới An Phú với tổng diện tích 30.129m².

Đối với diện tích 2.553m² đất giao thông thuộc hành lang an toàn đường bộ: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

UBND TPHCM yêu cầu Sở NN-MT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Thuế TPHCM và các cơ quan, đơn vị liên quan xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất phải nộp; hướng dẫn thực hiện các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có); tổ chức xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty PG và cấp và trao Giấy chứng nhận sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Công ty PG thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất và các khoản thuế khác (nếu có) khi được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Chủ động phối hợp các sở, ngành có liên quan trong việc xác định và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch.

Đồng thời, bảo đảm năng lực tài chính, bố trí đầy đủ nguồn vốn và tổ chức thực hiện dự án đúng tiến độ theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; trường hợp vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và pháp luật có liên quan.