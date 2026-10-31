Công ty ông Trần Quý Thanh xin vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, muốn làm dự án 200 ha

Theo dữ liệu cập nhật về tiến độ giải quyết thủ tục hành chính tính đến ngày 28/10, UBND TP.HCM đang xử lý hồ sơ của CTCP Công nghiệp Đô thị Ngãi Giao - Sài Gòn nhằm xem xét đề xuất tham gia đầu tư hạ tầng dự án Khu công nghiệp đô thị Nam Châu Đức có quy mô 800ha.

Trước đó, vào ngày 26/10, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA) đã hoàn thành văn bản báo cáo gửi UBND thành phố sau khi tiến hành rà soát quy hoạch đối với dự án này.

Cùng với đề xuất trên, một doanh nghiệp khác của ông Trần Quí Thanh là Tập đoàn Tân Hiệp Phát cũng đã gửi công văn tới UBND TP.HCM vào ngày 15/10, đề xuất xin chấp thuận chủ trương tham gia Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Mục tiêu của tập đoàn là huy động vốn và nghiên cứu đầu tư xây dựng nhiều dự án quy mô lớn, bao gồm khu đô thị hỗn hợp tại khu đất Nhà máy Bình Dương và Khu công nghiệp Bắc Châu Đức 1. Đồng thời, doanh nghiệp cũng kiến nghị chính quyền thành phố xem xét áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

Pháp nhân vốn 1.400 tỷ đồng đứng sau đề xuất dự án 800ha

Về pháp nhân đề xuất dự án Nam Châu Đức, CTCP Công nghiệp Đô thị Ngãi Giao - Sài Gòn vừa được thành lập vào ngày 16/7/2026 với vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng. Công ty đặt trụ sở tại số 219 Đại lộ Bình Dương, phường Lái Thiêu, TP.HCM, trùng với địa chỉ trụ sở của Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Doanh nghiệp đăng ký 36 ngành nghề kinh doanh, trong đó trọng tâm là lĩnh vực bất động sản gồm đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cho thuê nhà xưởng, kho bãi và trung tâm logistics. Ngoài ra, công ty còn đăng ký các ngành nghề sản xuất điện tái tạo, cấp thoát nước, xử lý chất thải, xây dựng đường bộ, đường sắt và kinh doanh cảng cạn (kho ICD).

Tại doanh nghiệp này, ông Trần Quí Thanh (sinh năm 1953) giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật, với phần vốn góp 770 tỷ đồng, tương đương 55% vốn điều lệ.

Các cổ đông sáng lập còn lại bao gồm bà Nguyễn Thị Hương góp 20%, ông Nguyễn Văn Tỉnh góp 12%, bà Trần Uyên Phương góp 6%, Công ty TNHH Xây dựng và Quản lý Tài sản Tarryd góp 5% và ông Vũ Văn Lịch góp 2%.

Đáng chú ý, Công ty Tarryd được thành lập từ năm 2018 do bà Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh) làm chủ sở hữu. Pháp nhân này từng nâng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng và tham gia góp vốn vào nhiều doanh nghiệp thuộc nhóm khoảng 40 pháp nhân bất động sản có liên quan đến gia đình ông Thanh được thành lập trong giai đoạn 2017 - 2022.

Ông Trần Quí Thanh

Liên quan đến tiến trình đề xuất dự án, vào ngày 8/6/2026, UBND xã Ngãi Giao đã có kiến nghị tiếp tục nghiên cứu và cập nhật Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Nam Châu Đức vào quy hoạch.

Đến ngày 10/9, cơ quan chức năng có văn bản thống nhất để CTCP Công nghiệp Đô thị Ngãi Giao - Sài Gòn nghiên cứu, khảo sát và lập hồ sơ đề xuất đầu tư hạ tầng khu công nghiệp này.

Ngay ngày hôm sau, ông Trần Quí Thanh với tư cách Chủ tịch doanh nghiệp đã ký công văn đề nghị UBND xã Ngãi Giao bố trí buổi làm việc về phương án nghiên cứu dự án.

Loạt động thái đầu tư nghìn tỷ của ông Trần Quí Thanh

Đề xuất đầu tư Khu công nghiệp Nam Châu Đức nằm trong chuỗi các thương vụ đầu tư mới đây gắn với tên tuổi của ông Trần Quí Thanh.

Hiện ông Thanh còn là người đại diện theo pháp luật của CTCP Phát triển Khu công nghiệp Hàng Gòn tại Đồng Nai, đơn vị gắn liền với dự án Khu công nghiệp Hàng Gòn có quy mô hơn 305ha và tổng vốn đầu tư gần 3.100 tỷ đồng.

Bên cạnh lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, vào cuối tháng 9/2026, tên ông Trần Quí Thanh cũng xuất hiện trong danh sách các nhà đầu tư dự kiến mua 40 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ của CTCP Chứng khoán TP.HCM (HOSE: HCM) với mức giá 23.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị thương vụ đạt 920 tỷ đồng.

Hàng loạt động thái kinh doanh này diễn ra sau biến cố pháp lý của gia đình ông Trần Quí Thanh trong giai đoạn 2023 - 2024. Trước đó, vào tháng 4/2024, TAND TP.HCM đã tuyên phạt ông Thanh 8 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đến tháng 9/2024, tòa phúc thẩm quyết định giữ nguyên mức án đối với ông Thanh và giảm án cho bà Trần Uyên Phương xuống còn 3 năm 3 tháng tù.

Khu vực Châu Đức vốn là địa bàn công nghiệp trọng điểm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, sở hữu vị trí chiến lược nằm trên trục kết nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải cùng các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Vành đai 4.

Tính đến cuối năm 2024, Khu công nghiệp Đô thị Châu Đức do Sonadezi Châu Đức (HOSE: SZC) phát triển có quy mô 2.287ha đã đạt tỷ lệ lấp đầy 52%, trong khi Khu công nghiệp Đá Bạc quy mô 307ha đã lấp đầy toàn bộ diện tích đất công nghiệp.

Sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, quỹ đất tại khu vực Châu Đức trở thành dư địa phát triển công nghiệp lớn của TP.HCM trong bối cảnh quỹ đất công nghiệp tại khu vực nội thành cũ ngày càng trở nên khan hiếm.