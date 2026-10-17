Công ty nước giải khát FLC đăng ký thêm ngành bất động sản

Sản phẩm của CTCP Nước giải khát FLC. Ảnh: FLC.

CTCP Nước giải khát FLC, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn FLC, vừa bổ sung nhiều ngành nghề kinh doanh mới, mở rộng danh mục hoạt động sang các lĩnh vực như bất động sản, du lịch và sản xuất thực phẩm.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, số ngành nghề kinh doanh của công ty tăng từ 47 lên 55. Các lĩnh vực mới đáng chú ý gồm kinh doanh bất động sản, dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản và đại lý lữ hành.

Ngoài ra, doanh nghiệp đăng ký thêm các hoạt động như sản xuất bia, chế biến thực phẩm, sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo. Danh mục ngành nghề còn bao gồm bán buôn nhiên liệu, kim loại và quặng kim loại, vận tải hàng hóa, kho bãi, nhà hàng, khách sạn và dịch vụ lưu trú.

Dù mở rộng lĩnh vực đăng ký, sản xuất đồ uống không cồn và nước khoáng vẫn là ngành nghề kinh doanh chính của công ty.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ông Ngô Văn Thu (sinh năm 1958) giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Công ty đăng ký sử dụng 90 lao động.

CTCP Nước giải khát FLC được thành lập với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, sau đó tăng lên 220 tỷ đồng vào năm 2018. Tập đoàn FLC nắm 99% vốn tại công ty này.

Doanh nghiệp được biết đến với thương hiệu nước tinh khiết đóng chai Bamboo, từng được phát triển để phục vụ hệ sinh thái khách sạn, khu nghỉ dưỡng và dịch vụ của FLC. Sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng như khách sạn, resort, nhà hàng, doanh nghiệp và các sự kiện.