Công ty nông nghiệp của ông Trần Đình Long sắp chia cổ tức, Hòa Phát bỏ túi hơn 400 tỷ

HĐQT CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (Mã: HPA) vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền. Tỷ lệ thực hiện là 18%, tức mỗi cổ phiếu nhận 1.800 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức là 12/11, ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng 11/11. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 27/11.

Với 285 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty cần chi 513 tỷ đồng trả cổ tức.Tập đoàn Hòa Phát hiện sở hữu 84,54% vốn điều lệ của HPA, dự kiến nhận về hơn 433 tỷ đồng.

Mới đây, công ty nông nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long đã công bố sơ bộ về kết quả kinh doanh quý III với doanh thu hợp nhất 1.685 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, tương ứng giảm 19% và 16% so với cùng kỳ năm 2025.

Mới đây, công ty nông nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long đã công bố sơ bộ về kết quả kinh doanh quý III với doanh thu hợp nhất 1.685 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, tương ứng giảm 19% và 16% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo doanh nghiệp, doanh thu quý giảm so với cùng kỳ năm 2025 chủ yếu do lượng heo và bò xuất bán giảm so cùng kỳ. Tuy nhiên so với quý II, doanh thu vẫn tăng 8%, nhờ sản lượng heo xuất bán, thức ăn chăn nuôi và trứng gà đều tăng.

Quý III/2026, Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) tiêu thụ gần 98.000 tấn thức ăn chăn nuôi, xuất bán hơn 151.000 con heo và cung cấp ra thị trường hơn 87 triệu quả trứng gà. So với quý II, sản lượng cám tăng gần 8%, lượng heo xuất bán tăng 47% và sản lượng trứng tăng hơn 1%.

Về chăn nuôi heo, tổng lượng xuất bán trong quý III đạt hơn 151.000 con, tăng 47% so với quý I. Trong đó, heo thịt thương phẩm đạt gần 107.000 con, tăng 41%; heo cai sữa hơn 44.000 con, tăng 67%; heo hậu bị hơn 400 con.

HPA vận hành 8 trang trại với quy mô đàn nái 25.000 con, chủ động 100% con giống DanBred từ cụ kỵ, bố mẹ đến thương phẩm. Năng suất sinh sản đạt 33-34 con cai sữa/nái/năm, gấp 1,5 lần mức trung bình toàn ngành.

Tổng lượng xuất bán heo của HPA trong quý III đạt hơn 151.000 con. Ảnh: HPA.

Sản lượng trứng gà quý III đạt hơn 87 triệu quả, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2025 và hơn 1% so với quý II. Bình quân mỗi ngày gần một triệu quả trứng được đưa ra thị trường qua kênh truyền thống, hệ thống siêu thị, nhà máy thực phẩm, khách sạn, trường học và xuất khẩu. HPA giữ thị phần số 1 về trứng gà sạch khu vực miền Bắc.

Trong chăn nuôi bò, Hòa Phát vận hành ba trang trại tại Hưng Yên, Quảng Trị và Đồng Nai. Bên cạnh bò Úc, công ty mở rộng nguồn cung với bò Thái và bò nội địa, chủ động nguồn hàng để đáp nhu cầu đa dạng của thị trường.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, HPA tiêu thụ hơn 274.000 tấn thức ăn chăn nuôi.

Trong đó, lượng cám phân phối ra thị trường đạt hơn 143.000 tấn, tăng gần 11%, phân còn lại cung cấp cho các trang trại nội bộ.

Tổng lượng heo xuất bán 9 tháng đạt hơn 365.000 con, gồm gần 247.000 con heo thịt thương phẩm, gần 117.000 con heo cai sữa và gần 1.600 con heo hậu bị.

Sản lượng trứng gà 9 tháng đạt gần 258 triệu quả, tăng gần 3% so với cùng kỳ.