Công ty Nón Sơn đã đóng thuế hơn 2,5 tỷ đồng sau khi danh sách nợ thuế được công bố

Ngày 12-10-2026, Công ty TNHH Thời trang Nón Sơn (trụ sở chính tại 199 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TPHCM) 'xuất hiện' trong danh sách các doanh nghiệp nợ thuế do Thuế cơ sở 3, TPHCM công bố với số thuế nợ hơn 2,54 tỷ đồng.

Với quyết tâm không để việc nợ thuế gây ảnh hưởng đến thương hiệu, ngay trong chiều cùng ngày, phía doanh nghiệp Nón Sơn đã hoàn thành nghĩa vụ đóng toàn bộ số thuế đã nợ, cụ thể là kỳ thuế 7 và tháng 8 của công ty.

Lý giải về lý do chậm trễ trong việc đóng thuế, ông Tý cũng chia sẻ thêm, thời gian vừa rồi, kế toán trưởng của doanh nghiệp gặp vấn đề về sức khỏe nên gây ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp, kéo theo việc thực hiện nghĩa vụ thuế bị chậm trễ so với quy định.

Một góc sản xuất MBH của Công ty Nón Sơn

Ông Tý cũng bày tỏ: Việc bị nhắc tên trong danh sách nợ thuế lần này thật sự là một sự cố đáng tiếc, vì trước đó, công ty chưa từng bị cơ quan thuế nhắc nhở. Do đó, phía doanh nghiệp đã nhanh chóng khắc phục để bảo vệ thương hiệu đã nỗ lực gầy dựng trong suốt hàng chục năm qua.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, ông Trần Anh Sơn là người đại diện theo pháp luật của công ty Nón Sơn. Với 197 cửa hàng trên toàn quốc, Nón Sơn là thương hiệu quen thuộc của người tiêu dùng trong lĩnh vực cung ứng mũ bảo hiểm và mũ thời trang.

Đại diện cho công ty, ông Nguyễn Ngọc Tý cũng là người luôn đồng hành cùng với cơ quan chức năng trong mọi mặt trận phòng chống hàng gian, hàng giả trong suốt thời gian qua (đặc biệt là mũ bảo hiểm giả) nhằm bảo vệ thương hiệu cũng như niềm tin của khách hàng.

Nhiều năm qua, Công ty Nón Sơn đã luôn hỗ trợ, đồng hành cùng lực lượng chức năng phát hiện và xử lý nhiều cơ sở sản xuất và mua bán MBH giả nhãn hiệu trên thị trường

Được biết, theo thông tin từ phía Công ty Nón Sơn, ngoài việc đã hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế kỳ nợ tháng 7, tháng 8, doanh nghiệp sẽ thực hiện đúng thời hạn kê khai thuế kỳ tháng 9/2026.