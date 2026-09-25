Công ty nhóm Sunshine Group muốn huy động thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Trong một báo cáo mới đây, Saigon Ratings cho biết Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Crystal đang có kế hoạch phát hành lô trái phiếu CICL12602, huy động tối đa 2.000 tỷ đồng nhằm mục đích cơ cấu nợ.

Lô trái phiếu dự kiến được bảo đảm bằng 36,7 triệu cổ phiếu niêm yết của CTCP Tập đoàn Sunshine (mã: KSF). Ước tính theo thị giá tại thời điểm đầu tháng 9, số cổ phiếu này trị giá khoảng 2.900 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ bao phủ khoảng 145% dư nợ lô trái phiếu.

Các thông tin về kỳ hạn và lãi suất lô trái phiếu chưa được công bố.

Trước đó, hồi tháng 7/2026, Xây dựng Hạ tầng Crystal đã phát hành thành công lô trái phiếu đầu tiên ra thị trường mang mã CIC12601, huy động 2.000 tỷ đồng để cơ cấu lại nợ vay.

Lô trái phiếu CIC12601 có kỳ hạn 5 năm; lãi suất kết hợp cố định (12,5%/ năm với hai kỳ tính lãi đầu tiên) và thả nổi. Tài sản bảo đảm là quyền tài sản phát sinh từ việc đầu tư, kinh doanh, khai thác phân khu chức năng CT-04 thuộc lô đất CD-01 dự án Khu du lịch Đại Dương, tên thương mại là Sunshine Bay Retreat tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nay thuộc TP. HCM.

Về Xây dựng Hạ tầng Crystal, công ty được thành lập tháng 6/2025 với vốn điều lệ 2.800 tỷ đồng.

Tại thời điểm mới thành lập, Xây dựng Hạ tầng Crystal là công ty con của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại S-Mart.

Ông Đinh Hữu Thật, cổ đông nắm 80% vốn điều lệ tại S-Mart đồng thời là Tổng Giám đốc CTCP Sunshine Tây Hồ (công ty con của CTCP Tập đoàn Sunshine) và Tổng Giám đốc CTCP Vinaminco Khánh Hòa (pháp nhân nắm trên 1% vốn điều lệ tại KienlongBank).

Hiện nay, Xây dựng Hạ tầng Crystal là cổ đông lớn tại CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu - chủ đầu tư dự án Sunshine Bay Retreat và CTCP Phát triển Đầu tư Xây dựng Bách Giang - chủ đầu tư dự án Sunshine Legend City.

Xây dựng Hạ tầng Crystal cũng là đơn vị chịu trách nhiệm phân phối độc quyền các sản phẩm căn hộ du lịch và khu thương mại dịch vụ tại Phân khu chức năng CT-04, dự án Sunshine Bay Retreat, theo Saigon Ratings.