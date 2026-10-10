Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV (LDA) thông báo gia hạn thời gian nộp HSMCG gói: Vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị trợ thở năm 2026

Cụ thể như sau:

- Thời gian gia hạn 05 ngày làm việc kể từ 16 giờ 00 phút, ngày 09/10/2026 đến 16 giờ 00 phút ngày 16/10/2026.

Kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có nhu cầu tham gia gói cung cấp nêu trên liên hệ trực tiếp tới Phòng Kế hoạch -LDA, Tổ 15, xã Bảo Lâm 1, Lâm Đồng.

Cụ thể như báo cáo kèm theo