Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV: Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động năm 2026

Cán bộ, người lao động Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV thực hiện khám sức khỏe định kỳ năm 2026.

Chủ động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người lao động

Chương trình được tổ chức tại Hội trường D17, Nhà máy Alumin Nhân Cơ, theo Kế hoạch số 197/KH-DNA ngày 16/01/2026 của Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV.

Hoạt động nhằm đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe của cán bộ, công nhân viên và người lao động; đồng thời phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, bệnh nghề nghiệp để có biện pháp tư vấn, theo dõi, chăm sóc và phòng ngừa phù hợp.

Người lao động Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV thực hiện các thủ tục và nội dung khám sức khỏe định kỳ năm 2026.

Theo kế hoạch, người lao động được thực hiện các nội dung khám sức khỏe định kỳ, khám lâm sàng, cận lâm sàng và các kiểm tra chuyên sâu phù hợp với đặc thù công việc, điều kiện và môi trường lao động.

Đối với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, chăm lo sức khỏe người lao động không chỉ là trách nhiệm trong thực hiện các chế độ, chính sách mà còn là yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm an toàn lao động, duy trì năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Việc tổ chức khám sức khỏe hằng năm giúp người lao động chủ động hơn trong việc theo dõi tình trạng sức khỏe, nhận diện sớm những nguy cơ liên quan đến nghề nghiệp, từ đó có hướng điều chỉnh, điều trị và phòng ngừa phù hợp. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Lấy người lao động làm trung tâm

Thực hiện chương trình khám sức khỏe định kỳ là một trong những hoạt động thể hiện sự quan tâm của Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đối với đội ngũ cán bộ, công nhân viên và người lao động. Qua đó, Công ty hướng tới xây dựng môi trường làm việc an toàn, nhân văn, tạo điều kiện để người lao động yên tâm công tác và gắn bó lâu dài.

Người lao động Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV thực hiện khám và tư vấn sức khỏe trong chương trình khám sức khỏe định kỳ năm 2026.

Cùng với công tác chăm sóc sức khỏe, Công ty tiếp tục nâng cao nhận thức của người lao động về chủ động bảo vệ sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh và tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.

Với tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, cùng phương châm “Mỗi người tốt hơn mỗi ngày - DNA tốt hơn mỗi ngày”, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ người lao động khỏe mạnh, có ý thức trách nhiệm, góp phần duy trì hoạt động sản xuất an toàn, ổn định, hiệu quả và hướng tới phát triển bền vững. Chăm lo sức khỏe người lao động hôm nay chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp ngày mai.