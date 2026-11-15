Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV: Đầu tư nâng cao đời sống người lao động gắn với an sinh xã hội

Đầu tư thiết chế thể thao, nâng cao đời sống người lao động

Đại biểu và lãnh đạo Công ty thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình Nhà rèn luyện thể chất.

Nhà rèn luyện thể chất Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV là công trình có ý nghĩa thiết thực, được Ban Quản lý dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Vinacomin phối hợp với Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV triển khai thực hiện. Công trình được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lựa chọn là công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than.

Với tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng, công trình có diện tích 1.380 m², được thiết kế đồng bộ với 4 sân cầu lông có khả năng chuyển đổi công năng thành sân bóng chuyền; khán đài sức chứa trên 250 chỗ ngồi cùng hệ thống kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ phục vụ hoạt động thể dục, thể thao.

Việc hoàn thành và đưa Nhà rèn luyện thể chất vào sử dụng góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể thao tại đơn vị, tạo điều kiện để cán bộ, công nhân viên, người lao động có thêm không gian rèn luyện, nâng cao sức khỏe sau thời gian làm việc.

Không chỉ mang giá trị về mặt cơ sở vật chất, công trình còn thể hiện sự quan tâm của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đối với đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần xây dựng môi trường làm việc:"Văn minh, lành mạnh, tăng cường sự gắn kết và tạo động lực thi đua lao động sản xuất".

Theo kịch bản chương trình, lễ gắn biển công trình được tổ chức với sự phối hợp giữa Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV và Ban Quản lý dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Vinacomin. Đây là dịp ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp của các đơn vị trong quá trình triển khai, hoàn thành công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Gắn phát triển sản xuất với trách nhiệm cộng đồng

Song song với việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ người lao động, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV tiếp tục chú trọng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV phối hợp với chính quyền địa phương trao tặng 2 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo, cận nghèo tại bon Đắk Blao, xã Kiến Đức.

Dịp này, Công ty trao tặng 2 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo, cận nghèo tại bon Đắk Blao, xã Kiến Đức. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần hỗ trợ các gia đình khó khăn ổn định chỗ ở, từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt và vươn lên trong cuộc sống.

Đáng chú ý, trong năm 2026, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đã hỗ trợ xây dựng tổng cộng 12 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo, cận nghèo trong vùng dự án, với tổng kinh phí hỗ trợ 1,2 tỷ đồng.

Việc triển khai đồng thời các chương trình chăm lo người lao động và hỗ trợ cộng đồng cho thấy định hướng phát triển của Công ty không chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn gắn với trách nhiệm xã hội tại địa bàn hoạt động.

Trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, đầu tư và nâng cao hiệu quả, việc quan tâm đến đời sống người lao động, đồng hành cùng các hộ dân còn khó khăn cũng góp phần củng cố mối quan hệ giữa doanh nghiệp với địa phương và cộng đồng dân cư.

Tạo nền tảng cho phát triển bền vững

Nhà rèn luyện thể chất được đầu tư đồng bộ, cùng các chương trình an sinh xã hội được triển khai thường xuyên là những hoạt động cụ thể trong quá trình Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV xây dựng môi trường làm việc ổn định, nâng cao chất lượng đời sống người lao động và đồng hành với địa phương.

Nhà rèn luyện thể chất Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV có diện tích 1.380 m².

Đặc biệt, việc đưa công trình thể thao vào sử dụng không chỉ tạo thêm không gian sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần xây dựng đời sống văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy tinh thần đoàn kết trong cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Từ những công trình, phần việc cụ thể, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đang từng bước gắn hoạt động sản xuất với chăm lo con người và trách nhiệm cộng đồng, qua đó tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững và đóng góp tích cực cho địa phương.

Đại biểu và cán bộ, người lao động chụp ảnh lưu niệm tại chương trình, thể hiện tinh thần đoàn kết và đồng hành trong hoạt động của đơn vị.