Công ty Nhiệt điện Thái Bình: Bảo đảm vận hành an toàn, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động điện

Công ty Nhiệt điện Thái Bình duy trì vận hành nhà máy an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động điện.

Duy trì sản xuất điện an toàn, ổn định

Trong 10 tháng năm 2026, Công ty Nhiệt điện Thái Bình tập trung thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, duy trì vận hành nhà máy, bảo đảm an toàn thiết bị và đáp ứng yêu cầu cung ứng điện.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 26/10/2026, sản lượng điện phát của Công ty đạt 3,028 tỷ kWh, tương đương 82,28% kế hoạch EVN giao là 3,68 tỷ kWh. Để duy trì độ tin cậy thiết bị và khả năng đáp ứng phương thức huy động, Công ty tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng thiết bị, thực hiện bảo dưỡng định kỳ và kịp thời xử lý các khiếm khuyết kỹ thuật.

Trong công tác sửa chữa, tổ máy S1 được triển khai đại tu theo kế hoạch từ ngày 28/8 đến ngày 27/10/2026. Công ty đã hoàn thành các hạng mục sửa chữa, khởi động tổ máy từ ngày 22/10 và thực hiện chạy thử tổng hợp toàn bộ hệ thống từ ngày 24/10/2026, dự kiến hoàn thành chạy thử 72 giờ trong ngày 27/10/2026. Tiếp đó, tổ máy S2 dự kiến tiểu tu từ ngày 15/11 đến ngày 24/11/2026.

Song song với nhiệm vụ sản xuất điện, Công ty duy trì nghiêm công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và kỷ luật vận hành. Chế độ trực 24/24 giờ được duy trì; thông số và tình trạng thiết bị được kiểm tra định kỳ 2 giờ/lần nhằm phát hiện sớm bất thường, chủ động phòng ngừa sự cố.

Chủ động nguồn nhiên liệu, bảo đảm khả năng huy động

Bảo đảm nguồn than và vật tư dự phòng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong giai đoạn cuối năm. Công ty đã ký hợp đồng cung cấp than cho những tháng cuối năm 2026, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để ký hợp đồng cung cấp than năm 2027.

Hệ thống màn hình giám sát thông số vận hành tự động hóa (SCADA) hiện đại bên trong nhà máy điện.

Tính đến hết ngày 18/10/2026, lượng than tồn kho của Nhà máy đạt 121.211 tấn, cao hơn mức tồn kho tối thiểu 80.000 tấn theo quy định của Tập đoàn. Công ty tiếp tục theo dõi sát tình hình tiếp nhận, tiêu thụ và tồn kho than; phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm tiến độ cung ứng nhiên liệu, duy trì lượng dự trữ phù hợp với kế hoạch vận hành.

Bên cạnh đó, công tác theo dõi tồn kho vật tư được thực hiện hằng ngày; các gói thầu mua sắm vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh được đôn đốc triển khai. Công ty cũng tăng cường phối hợp giữa các đơn vị vận hành và sửa chữa, chủ động xây dựng phương án xử lý tình huống bất thường, chuẩn bị nhân lực và vật tư để rút ngắn thời gian khắc phục sự cố, sớm đưa tổ máy trở lại trạng thái khả dụng.

Chuẩn bị nguồn lực thực hiện kế hoạch năm 2027

Cùng với nhiệm vụ năm 2026, Công ty Nhiệt điện Thái Bình đang chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2027. Theo kế hoạch tại văn bản ngày 19/10/2026, sản lượng điện dự kiến trình trong kế hoạch năm 2027 là 3.590,19 triệu kWh.

Để thực hiện mục tiêu này, Công ty dự kiến triển khai các đợt sửa chữa tổ máy gồm: tiểu tu tổ máy S1 từ ngày 6/3 đến ngày 15/3; tiểu tu tổ máy S2 từ ngày 20/3 đến ngày 29/3; tiểu tu tổ máy S1 từ ngày 28/8 đến ngày 6/9; đại tu tổ máy S2 từ ngày 15/9 đến ngày 14/11/2027.

Về nhiên liệu, lượng than dự kiến cung cấp trong năm 2027 khoảng 1,601 triệu tấn theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã trình Tập đoàn. Mức tồn kho than tối ưu dự kiến là 80.000 tấn trong các tháng 1, 2 và từ tháng 7 đến tháng 12; 120.000 tấn trong các tháng từ tháng 3 đến tháng 6/2027.

Công ty tiếp tục hoàn thiện kế hoạch sửa chữa, lựa chọn nhà thầu, dự toán sản xuất kinh doanh và phương án nhập than theo tháng; đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực và các điều kiện hậu cần cần thiết. Việc chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị được xác định là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế rủi ro về tiến độ, bảo đảm chất lượng sửa chữa và nâng cao khả năng sẵn sàng của thiết bị.

Khuôn viên xanh của Công ty Nhiệt điện Thái Bình.

Trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027, Công ty Nhiệt điện Thái Bình tiếp tục tăng cường quản trị chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu, vật tư và nguồn lực; gắn nhiệm vụ sản xuất điện với bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống người lao động. Qua đó, Công ty hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, duy trì sản xuất điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.