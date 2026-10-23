Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ: Tri ân nữ cán bộ nhân viên nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ chụp ảnh lưu niệm cùng nữ cán bộ nhân viên, nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Hoạt động chúc mừng nhân ngày 20/10 là nét đẹp được duy trì thường niên tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo và tổ chức Công đoàn đối với đời sống tinh thần của người lao động, đặc biệt là nữ cán bộ nhân viên.

Đây cũng là dịp để tôn vinh những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp thầm lặng nhưng thiết thực của chị em trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Trong môi trường sản xuất điện đòi hỏi tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và yêu cầu cao về an toàn, nữ cán bộ nhân viên Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ luôn nỗ lực phát huy năng lực chuyên môn, tinh thần chủ động và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Dù đảm nhiệm các vị trí quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ hay phục vụ sản xuất, mỗi người đều góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung, hướng tới mục tiêu vận hành nhà máy an toàn, ổn định và hiệu quả.

Không chỉ khẳng định vai trò trong công việc, nữ cán bộ nhân viên còn là những người giữ gìn sự ấm áp, sẻ chia trong mỗi gia đình. Sự tận tâm, khéo léo, bền bỉ và tinh thần vượt khó của chị em góp phần vun đắp môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn trong văn hóa doanh nghiệp.

Những phần quà được trao tặng nhân dịp 20/10 tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm, sự trân trọng và lời cảm ơn chân thành của lãnh đạo, tổ chức Công đoàn dành cho nữ cán bộ nhân viên.

Sự quan tâm ấy không chỉ mang đến niềm vui trong ngày lễ mà còn là nguồn động viên để chị em tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của đơn vị.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể nữ cán bộ nhân viên, chúc chị em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tự tin, thành công trong công việc và cuộc sống; tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, giữ vững nhiệt huyết và tỏa sáng trên từng vị trí công tác.

Hoạt động tri ân nhân ngày 20/10 tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đối với người lao động, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, tăng cường sự gắn kết trong tập thể và xây dựng môi trường làm việc thân thiện, nhân văn.

Qua đó, mỗi cán bộ, nhân viên có thêm động lực chung sức, đồng lòng thực hiện tốt nhiệm vụ, đóng góp vào mục tiêu phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Một số hình ảnh tri ân nữ cán bộ nhân viên ngày Phụ nữ Việt Nam tại Công ty: