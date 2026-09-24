Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ nỗ lực sản xuất điện các tháng cuối năm 2026

Về phía Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ có ông Trần Đình Ân, Phó tổng giám đốc EVNGENCO3, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, cùng Ban lãnh đạo Công ty và đại diện các phòng, phân xưởng trực thuộc.

Ông Lê Văn Danh, Tổng giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Trần Hữu Thanh, Phó giám đốc Công ty đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, công tác quản lý vận hành và các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Công ty đã vận hành các tổ máy an toàn, tin cậy, đáp ứng yêu cầu của hệ thống điện với sản lượng điện sản xuất được 6,37 tỷ kWh, đạt 63,6% kế hoạch năm.

Công ty đang đại tu GT21, ST23, Lò 21 và Lò 22, trong đó nhiều hạng mục đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, chạy thử và hiệu chỉnh để sẵn sàng đưa tổ máy trở lại vận hành theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, Công ty đang triển khai nhiều giải pháp phục hồi công suất, nâng cao hiệu suất và giảm suất hao nhiệt tại các nhà máy Phú Mỹ. Công tác thị trường điện tiếp tục được chú trọng và đạt kết quả tốt, đồng thời đã ký biên bản đàm phán với EPTC về PPA của Nhà máy Phú Mỹ 1 áp dụng từ năm 2027.

Ông Trần Đình Ân, Giám đốc Công ty, báo cáo thêm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm nguồn nhiên liệu, nâng cao hiệu quả vận hành và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho kế hoạch sản xuất năm 2027.

Theo đó, Công ty đặt mục tiêu sản xuất 11,32 tỷ kWh trong năm 2027, tăng 13,8% so với ước thực hiện năm 2026. Nhu cầu khí dự kiến khoảng 2,19 tỷ Sm³, trong đó LNG khoảng 430 triệu Sm³. Mục tiêu này đòi hỏi Công ty chủ động hơn trong công tác nhiên liệu, quản lý, vận hành và sửa chữa các tổ máy.

Ông Trần Đình Ân, Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ báo cáo đoàn công tác tại buổi làm việc

Sau khi nghe ý kiến trao đổi của đơn vị và các Ban, ông Lê Văn Danh, Tổng giám đốc EVNGENCO3 phát biểu kết luận, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Lãnh đạo, CBNV Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ trong thời gian qua.

Ông Lê Văn Danh đề nghị, Công ty tiếp tục triển khai các giải pháp chủ động đảm bảo nhiên liệu, nguồn nhân lực và biện pháp kỹ thuật để hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối năm 2026 và năm 2027. Công ty cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ mới, sáng kiến kỹ thuật, giảm suất hao nhiệt và điện tự dùng, nâng cao hiệu suất, đảm bảo các tổ máy khả dụng cao, vận hành an toàn - ổn định - tin cậy - hiệu quả.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty, tập thể CBNV Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ quyết tâm chung sức, đồng lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện kế hoạch năm 2027, góp phần đảm bảo ổn định cho hệ thống điện và đóng góp vào kết quả chung của EVNGENCO3.