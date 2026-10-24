Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ: Gửi yêu thương, tri ân nữ cán bộ, nhân viên nhân ngày 20/10

Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo và tổ chức Công đoàn đối với đời sống tinh thần của nữ CBNV; đồng thời là dịp để ghi nhận, trân trọng những đóng góp của chị em trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ.

Lãnh đạo Công ty chụp ảnh lưu niệm với các chị CBNV Công ty.

Trong môi trường sản xuất điện đòi hỏi tính kỷ luật, an toàn và trách nhiệm cao, nữ CBNV Công ty luôn phát huy tinh thần tận tâm, chủ động và chuyên nghiệp trên từng vị trí công tác. Dù đảm nhận công việc chuyên môn, quản lý, nghiệp vụ hay phục vụ sản xuất, các chị em đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng tập thể Công ty bảo đảm hoạt động sản xuất điện an toàn, ổn định và hiệu quả.

Không chỉ là những người lao động trách nhiệm tại đơn vị, mỗi nữ CBNV còn giữ nhiều vai trò quan trọng trong gia đình và cuộc sống. Chính sự bền bỉ, khéo léo, sẻ chia cùng tinh thần vượt khó của chị em đã góp phần tạo nên nét đẹp văn hóa đoàn kết, nhân văn và gắn bó trong mái nhà chung Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ.

Những phần quà được Công đoàn và chuyên môn phối hợp trao tặng tuy giản dị nhưng gửi gắm trong đó sự quan tâm, lời cảm ơn và tình cảm chân thành dành cho chị em. Đây cũng là nguồn động viên để nữ CBNV tiếp tục phát huy năng lực, sự sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, xây dựng hình ảnh người phụ nữ ngành Điện.

Hoạt động chúc mừng và tri ân nhân ngày 20/10 tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết trong tập thể người lao động Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ gửi tới toàn thể nữ CBNV những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các chị em luôn mạnh khỏe, xinh đẹp, tự tin, hạnh phúc và thành công; luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết trong công việc, niềm vui trong cuộc sống và tiếp tục tỏa sáng trên mỗi hành trình phía trước.

Hoạt động chúc mừng và tri ân nhân ngày 20/10 tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết trong tập thể người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện và nhân văn, tạo động lực để mỗi CBNV cùng chung sức xây dựng Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ ngày càng phát triển bền vững.