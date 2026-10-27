Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ: Chủ động giải pháp bảo đảm sản xuất điện an toàn mùa mưa bão 2026

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện 3 về công tác PCTT&TKCN năm 2026 và các năm tiếp theo, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã xây dựng, triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2026; đồng thời rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự và cập nhật các phương án ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị.

Chủ động phòng ngừa, tăng cường kiểm tra thiết bị

Xác định phòng ngừa là nhiệm vụ trọng tâm, Công ty tập trung kiểm tra hệ thống chống sét, tiếp địa; rà soát các vị trí có nguy cơ chịu ảnh hưởng của mưa lớn, giông sét và các hiện tượng thời tiết bất thường.

Đồng thời, đơn vị thường xuyên cập nhật quy chế, thỏa thuận và biên bản phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn, nhằm nâng cao khả năng phối hợp và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Cùng với đó, Công ty chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, vật tư và trang thiết bị thay thế, sẵn sàng phục vụ công tác ứng phó khi xảy ra thời tiết cực đoan. Việc kiểm tra hiện trường, duy trì kỷ luật vận hành và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên được chú trọng, góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn đối với con người, thiết bị và công trình.

Nâng cao năng lực ứng phó, sẵn sàng xử lý tình huống

Bên cạnh công tác kiểm tra, rà soát phương án, Công ty tổ chức diễn tập PCTT định kỳ hằng quý. Từ quý II/2026, nội dung diễn tập được kết hợp với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, qua đó nâng cao kỹ năng phối hợp, khả năng xử lý tình huống và năng lực ứng phó tại chỗ của các lực lượng tham gia.

Công tác quản lý hồ sơ, dữ liệu PCTT&TKCN cũng được thực hiện đồng bộ. Danh bạ, hồ sơ, tài liệu và các biên bản liên quan được cập nhật trên mô-đun PCTT của phần mềm SMIS thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, góp phần chuẩn hóa thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý và theo dõi công tác phòng, chống thiên tai tại đơn vị.

Đối với lĩnh vực sản xuất điện, mưa bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thiết bị, hệ thống điện, công trình và điều kiện làm việc của người lao động. Vì vậy, việc chuẩn bị phương án từ sớm, tăng cường kiểm tra thiết bị, duy trì lực lượng ứng trực và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có ý nghĩa quan trọng trong việc chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại và bảo đảm an toàn vận hành.

Với phương châm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời và khắc phục hiệu quả, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tiếp tục triển khai nghiêm túc các phương án PCTT&TKCN, duy trì các tổ máy, thiết bị và công trình trong trạng thái sẵn sàng, góp phần bảo đảm sản xuất điện an toàn, ổn định, liên tục trong mùa mưa bão năm 2026.