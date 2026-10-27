Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ chủ động bảo đảm sản xuất điện an toàn trong mùa mưa bão

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện 3 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2026 và các năm tiếp theo, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã xây dựng, triển khai kế hoạch năm 2026; đồng thời rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự và cập nhật các phương án ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ.

Xác định phòng ngừa là nhiệm vụ trọng tâm, Công ty đã tổ chức kiểm tra hệ thống chống sét, tiếp địa; rà soát các vị trí, khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, giông sét và các hiện tượng thời tiết bất thường. Đồng thời, thường xuyên cập nhật quy chế, thỏa thuận và biên bản phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn, bảo đảm khả năng phối hợp, xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố.

Cùng với việc hoàn thiện các phương án ứng phó, Công ty chú trọng nâng cao năng lực xử lý tình huống tại chỗ thông qua kiểm tra, diễn tập định kỳ hằng quý. Từ quý II/2026, hoạt động diễn tập PCTT&TKCN được kết hợp với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, giúp các lực lượng nâng cao kỹ năng phối hợp, chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Bên cạnh đó, Công ty chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, vật tư và trang thiết bị dự phòng, sẵn sàng ứng phó với thời tiết cực đoan. Công tác quản lý hồ sơ cũng được thực hiện đồng bộ. Danh bạ, tài liệu và các biên bản liên quan đến PCTT&TKCN được cập nhật trên mô-đun PCTT của phần mềm SMIS thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), góp phần chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý và theo dõi.

Đối với một đơn vị sản xuất điện, mùa mưa bão tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến thiết bị, hệ thống điện, công trình và an toàn lao động. Vì vậy, sự chuẩn bị từ sớm, từ xa; kiểm tra kỹ thiết bị; duy trì lực lượng ứng trực; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị và thường xuyên diễn tập phương án là những giải pháp quan trọng để Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ nâng cao khả năng ứng phó trong mọi tình huống.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời và khắc phục hiệu quả, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tiếp tục duy trì nghiêm kỷ luật vận hành, tăng cường kiểm tra hiện trường và nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, công nhân viên. Qua đó, bảo đảm các tổ máy, thiết bị và công trình luôn trong trạng thái sẵn sàng, đáp ứng yêu cầu sản xuất điện an toàn, ổn định trong mùa mưa bão năm 2026.