Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được biểu dương “Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long năm 2026”

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải vinh dự được trao chứng nhận đạt danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long năm 2026”.

Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Trần Văn Lâu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và hơn 500 doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Ông Âu Nguyễn Đình Thảo - Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (ngoài cùng bên trái) nhận chứng nhận đạt danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long năm 2026”

Dịp này, UBND tỉnh biểu dương 46 doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời trao danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” cho 35 doanh nghiệp.

Là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), Công ty Nhiệt điện Duyên Hải quản lý, vận hành các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải, với tổng công suất thiết kế 3.178 MW. Hoạt động sản xuất của Công ty góp phần bảo đảm cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Song song với nhiệm vụ sản xuất điện an toàn, ổn định và hiệu quả, Công ty chú trọng bảo vệ môi trường, đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả quản trị và chăm lo đời sống người lao động. Đơn vị cũng tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng, góp phần tạo việc làm và tăng cường gắn kết với chính quyền, nhân dân địa phương.

Danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long năm 2026” là sự động viên đối với tập thể Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, đồng thời khích lệ đơn vị tiếp tục phát huy năng lực sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động và thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng. Qua đó, Nhiệt điện Duyên Hải tiếp tục khẳng định vai trò của một đơn vị sản xuất điện trọng điểm, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của tỉnh Vĩnh Long.