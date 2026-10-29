Công ty Năng lượng và Mỏ VN trúng đấu giá Dự án bò Bình Hà

Sáng 29.10, Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh tổ chức đấu giá toàn bộ tài sản thế chấp tại Dự án Chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà.

Kết quả, Công ty CP Đầu tư năng lượng và mỏ VN (trụ sở tại Hà Nội) đã trúng đấu giá với mức giá hơn 286,087 tỉ đồng, cao hơn giá khởi điểm khoảng 2,5 tỉ đồng, tương ứng 5 bước giá, mỗi bước 500 triệu đồng.

Toàn cảnh Dự án bò Bình Hà

Trước đó, khối tài sản được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 283,587 tỉ đồng.

Tài sản đấu giá gồm hệ thống chuồng trại, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, nhà làm việc, khu nhà ở dành cho cán bộ, công nhân viên, ô tô và nhiều hạng mục phụ trợ khác, nằm trên địa bàn các xã Cẩm Xuyên và Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh.

Việc đấu giá nhằm xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi khoản vốn ngân hàng đã cho Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà vay để đầu tư dự án. Song, số tiền trúng đấu giá chưa đồng nghĩa toàn bộ khoản nợ đã được thu hồi, bởi còn phụ thuộc vào tổng nghĩa vụ tài chính và quá trình xử lý, phân bổ tiền thu được theo quy định.

Dự án Chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 4.2015, với tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 4.500 tỉ đồng, diện tích khoảng 2.163ha tại địa bàn Cẩm Xuyên và Kỳ Anh trước đây. Quy mô chăn nuôi theo kế hoạch lên tới 254.200 con bò mỗi năm.

Hình ảnh tại Dự án bò Bình Hà

Tuy nhiên, hoạt động thực tế của dự án không đạt kỳ vọng. Bình quân mỗi năm, dự án chỉ nuôi gần 15.000 con bò, tương đương khoảng 6% quy mô được chấp thuận. Từ cuối tháng 3.2017, hoạt động chăn nuôi dừng lại, nhiều hạng mục chuồng trại, máy móc và thiết bị bị bỏ không, xuống cấp.

Dự án cũng liên quan đến những sai phạm trong quá trình triển khai và cấp tín dụng. Một số lãnh đạo doanh nghiệp cùng cán bộ ngân hàng BIDV liên quan đến việc cho vay vốn đã bị xử lý hình sự.

Tháng 5.2021, phương án tái cơ cấu được chấp thuận với kỳ vọng khôi phục hoạt động. Theo phương án điều chỉnh, tổng vốn đầu tư giảm xuống còn 1.800 tỉ đồng, diện tích sử dụng đất thu hẹp còn 1.227ha và quy mô đàn bò giảm còn 35.000 con. Doanh nghiệp đồng thời bổ sung các hạng mục trồng dứa, chuối, cây ăn quả và một số loại cây trồng khác.

Dù đã tìm kiếm đối tác, liên kết trồng dứa và điều chỉnh phương án đầu tư, hoạt động chăn nuôi vẫn chưa được khôi phục như kỳ vọng. Dự án tiếp tục gặp khó khăn, kinh doanh kém hiệu quả và chưa đạt mục tiêu, quy mô đề ra.

Hệ thống nhà xưởng, máy móc gỉ, hư hỏng sau nhiều năm bỏ hoang

Tại cuộc làm việc ngày 9.10.2026 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành chủ trì, những tồn tại của dự án tiếp tục được xem xét. Theo thông tin công bố sau cuộc họp, dù đã được chấp thuận tái cơ cấu, dự án vẫn chưa tháo gỡ được các khó khăn kéo dài.

Việc đấu giá thành công toàn bộ tài sản thế chấp là bước xử lý quan trọng nhằm thu hồi vốn ngân hàng sau nhiều năm dự án đình trệ. Đồng thời, câu chuyện Bình Hà tiếp tục cho thấy những hệ lụy khi một dự án quy mô lớn không đạt hiệu quả như kỳ vọng, trong khi việc tái cơ cấu và xử lý các tồn đọng kéo dài nhiều năm.