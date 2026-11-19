Một công ty tại Mỹ gây chú ý khi tuyển người chuyên chơi và livestream với tổng thu nhập lên tới 135.000 USD (khoảng 3,5 tỷ đồng), bao gồm thưởng hoàn thành dự án. Công việc cho phép làm từ xa, nhưng yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm chơi game và sở hữu kênh livestream riêng.

Chơi game có thể nhận gần 135.000 USD

Theo trang Business Insider, Kalshi - một nền tảng giao dịch dự đoán tại Mỹ, vừa công bố tuyển dụng vị trí "GTA VI Researcher" (Nhà nghiên cứu GTA 6), với mức thù lao hấp dẫn dành cho những người có kinh nghiệm chơi game và livestream.

Trong thông báo tuyển dụng, Kalshi nhấn mạnh đây là công việc thực sự, không phải trò đùa nhằm thu hút sự chú ý.

"Chúng tôi đang tìm một người từng bị cha mẹ nói rằng chơi game không thể kiếm sống. Họ đã sai và bạn có thể nói với họ rằng, chính chúng tôi sẽ khẳng định điều đó", công ty viết.

Theo mô tả công việc, ứng viên được lựa chọn sẽ bắt đầu chơi game Grand Theft Auto VI (GTA 6) từ 0h ngày 19/11, thời điểm trò chơi dự kiến chính thức phát hành. Người chơi phải livestream toàn bộ hành trình trải nghiệm, đồng thời nghiên cứu cơ chế kinh tế trong trò chơi, đặc biệt là tại bang Leonida (bối cảnh chính của GTA 6).

Tựa game này đang tuyển dụng vị trí đặc biệt, thu hút nhiều game thủ.

Ngoài nhiệm vụ chính còn phải tìm ra những chiến lược kiếm tiền hiệu quả nhất trong game, phân tích các hoạt động kinh tế và lập bảng tính để chứng minh kết quả nghiên cứu.

Kalshi còn muốn ứng viên tìm hiểu tác động của việc GTA 6 phát hành đối với nền kinh tế thực, chẳng hạn hiện tượng người lao động xin nghỉ phép hoặc báo có việc gia đình đột xuất để chơi game trong ngày ra mắt.

"Chúng tôi muốn tìm người có thể phát hiện chiến lược kiếm tiền tối ưu, lập bảng tính chứng minh và khiến những người chơi khác phải phàn nàn vì đã làm mất đi sự thú vị của trò chơi", công ty hài hước mô tả.

Về thu nhập, Kalshi đưa ra mức thù lao cố định từ 100.000–120.000 USD (khoảng 2,6 – 3 tỷ đồng) cho toàn bộ dự án. Ngoài khoản này, người được tuyển sẽ nhận thêm 15.000 USD (khoảng 385 triệu đồng) nếu hoàn thành dự án theo yêu cầu.

Như vậy, sau khi cộng khoản thưởng, tổng thu nhập của ứng viên có thể đạt từ 115.000–135.000 USD (khoảng 3 –3,5 tỷ đồng), tùy mức thù lao cố định được thỏa thuận ban đầu.

Đáng chú ý, đây là tổng khoản tiền chi trả theo hợp đồng dự án, không phải mức lương hằng năm. Người được tuyển cũng phải tự trang bị máy tính, thiết bị livestream và các công cụ cần thiết phục vụ công việc.

GTA 6 chưa ra mắt đã tạo ra cơn sốt trên toàn thế giới

Dù mức thu nhập hấp dẫn, Kalshi không tìm kiếm những người chỉ đơn thuần yêu thích trò chơi điện tử. Theo thông báo tuyển dụng, ứng viên phải là game thủ và streamer đã có kinh nghiệm, sở hữu kênh phát sóng riêng và có khả năng thu hút người xem.

Ngoài việc chơi game, ứng viên cần có tư duy phân tích, khả năng nghiên cứu hệ thống kinh tế trong trò chơi và trình bày những phát hiện một cách rõ ràng.

Thông tin tuyển dụng xuất hiện trong bối cảnh GTA 6 đang là một trong những tựa game được mong đợi nhất thế giới. Sức hút của trò chơi bắt đầu tăng mạnh từ năm 2022, khi một hacker làm rò rỉ nhiều đoạn video ghi lại quá trình phát triển sản phẩm.

Đến năm 2023, Rockstar Games chính thức công bố GTA 6, đánh dấu sự trở lại của thương hiệu đình đám sau một thập kỷ kể từ khi GTA 5 ra mắt. Theo lịch phát hành được đề cập trong thông báo tuyển dụng, GTA 6 dự kiến đến tay người chơi vào ngày 19/11/2026.

Sự kiện này khiến nhiều game thủ trên thế giới lên kế hoạch nghỉ phép để có thể trải nghiệm trò chơi ngay trong ngày đầu tiên.