Công ty Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên: Hướng tới phát triển bền vững

Năm 2025, diễn ra trong bối cảnh có nhiều thay đổi lớn khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, điều chỉnh đơn vị chủ đầu tư và mở rộng địa bàn phục vụ ngoài kế hoạch. Trước những thách thức đó, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên đã chủ động thích ứng, đoàn kết vượt khó, hoàn thành xuất sắc toàn diện các mục tiêu sản xuất kinh doanh, góp phần giữ gìn diện mạo đô thị “sáng - xanh - sạch - đẹp” của trung tâm tỉnh nhà.

Với vị trí là doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị, năm qua công ty đã thực hiện các hợp đồng với UBND thành phố và sau đó chuyển sang phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các phường, xã để đảm nhận toàn bộ công tác vệ sinh môi trường, quản lý cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn.

Hoàn thành vượt mức kế hoạch, giữ gìn diện mạo đô thị

Kết quả hoạt động năm 2025 cho thấy những con số ấn tượng. Công ty đảm bảo quét, thu gom rác trên 163 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 75 km và gần 30 km ngõ xóm; duy trì vệ sinh ban ngày 18 tuyến đường trọng điểm. Khối lượng rác thu gom, vận chuyển và xử lý đạt khoảng 120 tấn mỗi ngày đêm, đồng thời thực hiện rửa đường, quét hút cát trên các tuyến chính, giữ gìn phong quang đường phố.

Lĩnh vực cây xanh, công viên: quản lý chăm sóc trên 40 ha công trình công cộng, bảo tồn nhiều cây lâu niên, đặc biệt là khu vực Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Công ty chủ động tỉa cành, hạ thấp tán cây phòng chống thiên tai, phối hợp xử lý cây ảnh hưởng lưới điện và giao thông, đảm bảo an toàn và mỹ quan.

Hệ thống chiếu sáng công cộng được quản lý chặt chẽ với 9.599 bộ đèn, trên 281 km đường dây và 200 trạm điều khiển; đồng thời vận hành an toàn Đài phun nước Quảng trường trung tâm, đảm bảo ánh sáng phục vụ sinh hoạt, an ninh và giao thông.

Cùng với đó, hệ thống thoát nước 256 tuyến dài hơn 243 km và hơn 11.000 hố ga được duy trì nạo vét thường xuyên; thành lập tổ phản ứng nhanh xử lý ngập úng khi có mưa lớn, vận hành hiệu quả Nhà máy xử lý nước thải. Công tác bảo vệ công trình, nghĩa trang, kiểm tra quy tắc đô thị cũng được thực hiện nghiêm túc, góp phần giữ gìn trật tự, cảnh quan và an sinh xã hội.

Về tài chính, tổng doanh thu đạt 115.686 triệu đồng, vượt xa kế hoạch 91.000 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 5.526 triệu đồng, gấp hơn 13 lần chỉ tiêu đề ra. Thu nhập bình quân người lao động tăng trưởng, chế độ chính sách được đảm bảo đầy đủ, không để xảy ra tai nạn lao động nặng hay sự cố cháy nổ. Công ty còn tích cực tham gia công tác xã hội, ủng hộ các quỹ gần 200 triệu đồng, nhiều năm liền dẫn đầu phong trào hiến máu tình nguyện; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân và đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Định hướng năm 2026: Ổn định, đổi mới, nâng cao chất lượng

Năm 2026, Công ty xây dựng kế hoạch phát triển ổn định với tổng doanh thu dự kiến 128.000 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế 4.300 triệu đồng. Mức lợi nhuận có phần thấp hơn thực hiện năm 2025 do dự báo chi phí nhiên liệu, vật tư, nhân công gia tăng trong khi đơn giá dịch vụ chưa điều chỉnh tương ứng – một thách thức đòi hỏi tiết kiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trọng tâm năm nay là củng cố chất lượng dịch vụ công ích, nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến, thay thế thiết bị tiêu hao năng lượng, chuyên môn hóa đội ngũ sản xuất. Đặc biệt, công ty dự kiến đầu tư mua sắm phương tiện chuyên dụng hiện đại, nâng cao năng lực phục vụ và hiệu quả hoạt động.

Đồng thời, công ty tiếp tục đào tạo nhân lực, áp dụng công nghệ thông tin, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mở rộng các dịch vụ có tiềm năng, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

“Với tinh thần đoàn kết, chủ động và sáng tạo, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên sẽ tiếp tục nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng sáng xanh - sạch đẹp, văn minh và phát triển bền vững”.