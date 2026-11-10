Công ty Megaspeed trong mối liên hệ ồn ào của CEO Nvidia Jensen Huang

Ông Jensen Huang Kenny, CEO Nvidia, hiện là nhân vật đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực phát triển AI của Mỹ. Ảnh: Holston/The New York Times.

Trong tuyên bố nội bộ mới đây, CEO Nvidia Jensen Huang, một trong những lãnh đạo doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, đã thừa nhận không chung thủy trong hôn nhân.

Hội đồng quản trị Nvidia đã khởi động một cuộc điều tra độc lập liên quan đến những lo ngại về an ninh quốc gia sau những ồn ào liên quan đến vị CEO và bà Alice Huang.

“Tôi ủng hộ cuộc điều tra và sẽ hợp tác đầy đủ. Tôi yêu đất nước và công ty của chúng tôi. Tôi cam kết bảo vệ Nvidia và góp phần bảo đảm an ninh quốc gia Mỹ. Tôi tự hào và biết ơn vì được là một công dân Mỹ”, ông Jensen Huang tuyên bố.

Về phía Nvidia, công ty cho biết hiện không có cơ sở để tin rằng an ninh quốc gia hoặc các thông tin mật của doanh nghiệp đã bị xâm phạm. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị sẽ xem xét toàn bộ thông tin hiện có trong quá trình điều tra.

Nvidia là nhà cung cấp chip AI và thiết bị điện toán phục vụ các trung tâm dữ liệu tiên tiến, với những khách hàng lớn như Microsoft, Amazon, Google, Meta và Oracle.

Làn sóng ứng dụng AI bùng nổ trong những năm gần đây đã thúc đẩy giá cổ phiếu Nvidia tăng mạnh, đưa giá trị vốn hóa thị trường của công ty lên mốc 5.000 tỷ USD vào đầu năm nay.

MEGASPEED LÀ DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO?

Megaspeed là công ty cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có trụ sở tại Singapore. Megaspeed tự giới thiệu là “đối tác kinh doanh cốt lõi” mảng điện toán đám mây và năng lực tính toán của Nvidia tại khu vực.

Dịch vụ của Megaspeed cho phép khách hàng truy cập từ xa vào năng lực tính toán của những dòng chip tiên tiến, trong đó có các bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia - loại chip chuyên dụng có khả năng thực hiện đồng thời khối lượng lớn phép tính, đóng vai trò quan trọng trong việc huấn luyện và vận hành các mô hình AI.

Có văn phòng tại Singapore và Indonesia, Megaspeed từng đối mặt với sự giám sát của truyền thông và giới chức về nghi vấn một số GPU do công ty cung cấp có thể đã được chuyển hướng sang Trung Quốc.

Một bài viết của Bloomberg công bố tháng 12/2025 cho biết Chính phủ Mỹ đang xem xét cơ cấu sở hữu của Megaspeed, đồng thời điều tra nghi vấn doanh nghiệp này tham gia hoạt động đưa chip Nvidia trái phép vào Trung Quốc.

Phản hồi về bài viết trên, Megaspeed đăng tải tuyên bố trên website, cho rằng thông tin được đưa ra có nhiều điểm “gây hiểu lầm và những ám chỉ không chính xác”.

Doanh nghiệp cũng cho biết các đợt kiểm tra của Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ, Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia cùng Nvidia không phát hiện bằng chứng về hành vi vi phạm liên quan đến việc chuyển giao chip trái phép hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào

ALICE HUANG LÀ AI?

Alice Huang, hiện giữ vị trí lãnh đạo cấp cao tại Megaspeed, đang bị Ủy ban Đặc biệt của Hạ viện Mỹ về Trung Quốc nghi ngờ có liên hệ với cơ quan tình báo Trung Quốc.

Trong tuyên bố ngày 5/11, lãnh đạo ủy ban này đã đề nghị Jensen Huang tham dự một phiên làm việc vào ngày 18/11 nhằm làm rõ mức độ ảnh hưởng của những mối quan hệ nói trên đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Theo The New York Times, Alice Huang là công dân Trung Quốc, thông thạo tiếng Anh và có quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành công nghiệp chip.

Trong bài viết đăng ngày 6/11, tờ báo này cho biết một bản ghi nhớ được lưu hành giữa các nhà hoạch định chính sách Mỹ vào mùa xuân năm ngoái đã đề cập đến một nữ doanh nhân Trung Quốc có quan hệ thân thiết với ông Jensen Huang. Người này bị nghi ngờ đã chuyển thông tin về chip AI của Mỹ cho cơ quan tình báo Trung Quốc.

Bloomberg cho biết Alice Huang còn sử dụng tên Huang Le và là một trong những người tham gia thành lập Megaspeed vào năm 2023. Thời điểm này diễn ra không lâu sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ban hành những biện pháp hạn chế xuất khẩu chip đầu tiên nhằm vào Trung Quốc.

Các biện pháp kiểm soát của Mỹ được đưa ra với mục tiêu hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ bán dẫn tiên tiến của Trung Quốc, qua đó kiềm chế những bước tiến của nước này trong lĩnh vực AI, đặc biệt là các ứng dụng liên quan đến quân sự.

Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn đã bác bỏ thông tin liên quan, cho rằng những cáo buộc về một vụ gián điệp Trung Quốc là không có căn cứ, theo Reuters.